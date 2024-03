Redmi, ecco lo smartphone lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Questo mese di marzo non poteva che cominciare nel migliore dei modi. E il merito è tutto di Amazon che ci offre uno degli smartphone più seguiti dagli utenti a un prezzo mai visto prima. Si tratta di una delle poche occasioni lowcost per acquistare un telefono dalle buone qualità a un prezzo veramente stracciato. Stiamo parlando del Redmi 12C disponibile in promo a un prezzo di soli 100 euro grazie allo sconto del 49% presente in pagina. Lo paghi praticamente la metà e approfitti del minimo storico. Al momento è uno degli smartphone più venduti sul sito di e-commerce e bisogna fare in fretta: le scorte potrebbero terminare a breve.

Il Redmi 12C non è sicuramente uno smartphone top di gamma, ma non è quello l’obiettivo. Si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma con peculiarità tutte uniche. Le prestazioni assicurate sono più che discrete e ti permette di fare veramente di tutto, dall’inviare messaggi, al pubblicare foto sui propri profili social fino a giocare alle app più scaricate. Un telefono per la vita quotidiana e per chi reputa inutile spendere centinaia di euro per un dispositivo che si utilizza solamente per poche e semplici azioni.

Redmi 12C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Redmi 12C. Oggi lo smartphone di casa Xiaomi lo trovi in offerta a un prezzo di soli 100,74 euro grazie allo sconto eccezionale del 49%. Lo paghi praticamente la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la spedizione viene curata direttamente da Amazon. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni e beneficia anche dei vantaggi riservati agli utenti Amazon Prime: per effettuare il reso hai 30 giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne subito: è uno dei telefoni più venduti (oltre 500 unità solo nell’ultimo mese) e le scorte potrebbero terminare a breve.

Redmi 12C: la scheda tecnica

Il Redmi 12C è il classico ottimo smartphone del colosso cinese che si va a posizionare nella fascia più bassa del mercato, senza, però, trascurare le caratteristiche tecniche. Per questo motivo è dotato di uno schermo molto ampio con una diagonale da 6,71 pollici con risoluzione elevata e che assicura un’esperienza immersiva. Lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio senza nessun problema. Dotato anche della modalità lettura che rende lo schermo più confortevole alla vista affaticando di meno gli occhi. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Helio G95 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per avere ottime prestazioni con tutte le app più utilizzate, come ad esempio WhatsApp e i social network.

Il Redmi 12C è dotato anche di un comparto fotografico molto interessante, soprattutto equiparandolo al prezzo. Nella parte posteriore trovi un obiettivo principale da 50 megapixel, presente solitamente su dispositivi di una fascia superiore, e di un sensore da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 5 megapixel. Tra le modalità presenti nell’app fotocamera trovi la modalità notte, la modalità ritratto e anche la modalità HDR per foto pronte da caricare sui profili social.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale copri fino a quarantotto ore. Il sensore per le impronte digitali è presente nella parte posteriore.

