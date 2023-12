Redmi 13C 5G ufficiale in India: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Redmi ha presentato ufficialmente per il mercato indiano il nuovissimo Redmi 13C 5G, evoluzione diretta del precedente Redmi 13C, con cui condivide il posizionamento nella fascia bassa del mercato. Molte le affinità con la versione 4G, ma stavolta, l’azienda cinese ha scelto un processore ben diverso rispetto al passato, sostituendo il vecchio MediaTek Helio G85 con un più recente MediaTek Dimensity 6100+ che permette al device di accedere alla rete veloce 5G e accresce leggermente le sue potenzialità

Oltre a questo, i due device sono praticamente speculari e puntano tutto su una scheda tecnica semplice (ma con qualche sorpresa) e un prezzo davvero basso.

Redmi 13C 5G: scheda tecnica

Il nuovo Redmi 13C 5G ha un display LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Presente a difesa dello schermo anche un vetro Corning Gorilla Glass, una scelta sicuramente interessante e non così frequente su un telefono low- cost.

Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Dimensity 6100+, a cui si affiancano 4/6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente, inoltre, la funzione Virtual RAM, che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del dispositivo (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e da un sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP.

Tra le opzioni di connettività abbiamo, naturalmente il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i vari sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria in dotazione è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MIUI 14.

Stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice il dispositivo è resistente alla polvere e all’acqua ma non sono state fornite maggiori informazioni su una potenziale certificazione IP.

Redmi 13C 5G: prezzo e disponibilità

Il Redmi 13C 5G al momento è disponibile unicamente in India, dove potrà essere acquistato a partire dal 16 dicembre in tre colorazioni differenti: Startrail Black, Startrail Silver e Startrail Green. Il prezzo suggerito è di:

Redmi 13C 5G – 4/128GB: 9.999 rupie indiane (111,19 euro)

Redmi 13C 5G – 6/128GB: 11.499 rupie indiane (127,87 euro)

Redmi 13C 5G – 8/256GB: 13.499 rupie indiane (150,11 euro).

Per ora non ci sono informazioni sull’arrivo di questo dispositivo anche sui mercati globali ma, dato che il Redmi 13C 4G non è ancora arrivato nel nostro paese, non si può escludere che il colosso cinese valuti la commercializzazione solo di uno dei due modelli, ma non è chiaro se sarà la versione 5G o meno.