Come sarà Redmi 13C e quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazon

Redmi 13C è sempre più vicino e a confermarlo è l’azienda cinese stessa che su X ha condiviso un post con le diverse colorazioni del prossimo smartphone e la dicitura “in arrivo“. Inoltre il noto leaker indiano Paras Guglani ha scovato su Amazon USA la pagina di vendita del device che può già essere preordinato in alcuni mercati selezionati.

Dalla scheda tecnica trapelata, il Redmi 13C è chiaramente un device low-cost e non passano inosservate nemmeno le molte affinità col precedente Redmi 12C, ad eccezione di qualche leggerissimo miglioramento generale che non basta per alzare l’asticella e far gridare al miracolo. Ma anche le somiglianze con Poco C65, altro telefono appena lanciato dal gruppo Xiaomi con una scheda tecnica praticamente identica.

Redmi 13C: come sarà

Dalle prime informazioni provenienti dalla pagina Amazon sappiamo che il Redmi 13C ha un display da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Helio G85 (lo stesso del precedente modello) coadiuvato da 4/6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, probabilmente fino a 1 TB ma non c’è ancora la conferma ufficiale.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività, naturalmente, non c’è il 5G, visto che il chip MediaTek a bordo del device non è compatibile con la rete veloce. Oltre a questo, però, abbiamo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Non ci sono informazioni sul chip per l’NFC ma, essendo diventato quasi si uso comune anche sui telefoni low-cost, non è da escludere.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo, stando sempre alle informazioni sulla pagina Amazon, è Android 12 con interfaccia MIUI 14.

Redmi 13C: quando arriva

Al momento, oltre alla scheda prodotto Amazon e al post condiviso su X da Redmi non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data d’uscita del Redmi 13C che potrebbe comunque essere imminente. Il celebre e-commerce, ad esempio, riporta che in alcuni paesi selezionati le spedizioni del prodotto inizieranno a partire dal prossimo 15 novembre, una data che potrebbe coincidere con l’arrivo ufficiale sul mercato.

Sulla pagina Amazon si legge anche che il device è disponibile solo nella finitura in Nero ma il post di Redmi mostra quattro tonalità differenti con l’aggiunta anche del Blu, del Verde e del Grigio.

Stando sempre alla pagina di vendita, il prezzo per la versione con 4 GB di RAM con 128 GB di memoria interna è di 140,54 dollari, che al cambio attuale corrispondono a 131,47 euro, perfettamente in linea con quello di Poco C65.