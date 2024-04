Redmi Note 13 Pro 4G, con gli sconti su Amazon l'affare è assicurato

Fonte foto: Redmi

Redmi è un brand molto apprezzato dal grande pubblico, perché ha saputo portare in commercio smartphone affidabili e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le serie Note 13 è una delle più recenti del colosso della tecnologia e con i vari dispositivi nel catalogo va a coprire un po’ tutte le fasce di prezzo, permettendo agli utenti di scegliere il telefono più in linea con le loro esigenze e, soprattutto, col loro portafogli.

Spostandosi verso il segmento intermedio del mercato c’è il Redmi Note 13 Pro 4G, un dispositivo molto interessante con una scheda tecnica adatta anche ai consumatori che cercano un device potente e che costi il giusto.

Con le offerte Amazon, il prezzo di questo telefono scende a poco più di 230 euro e con uno sconto così non si può trovare di meglio.

Redmi Note 13 Pro 4G: scheda tecnica e prezzo

Redmi Note 13 Pro 4G ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Sul display un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light che certifica basse emissioni di luce blu, la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly che attesta un basso impatto sugli occhi degli utenti nell’utilizzo dello smartphone e la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, con il device che è in grado di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un Mediatek Helio G99 Ultra a cui si affiancano in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Molto interessante il comparto fotografico composto da un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni non c’è, ovviamente, il 5G, dato che il processore in dotazione non è compatibile con la rete veloce. Abbiamo però il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS 1.

Infine, il dispositivo è certificato IP54, ed è quindi resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Redmi Note 13 Pro 4G: l’offerta su Amazon

Il Redmi Note 13 Pro 4G è un ottimo smartphone di fascia intermedia, con una scheda tecnica molto versatile che, pur rinunciando al 5G, è pronta a soddisfare qualsiasi esigenza degli utenti.

Tra le caratteristiche tecniche spiccano sicuramente un buon comparto fotografico che può regalare scatti decisamente interessanti e l’autonomia che, complice anche la ricarica veloce, permette agli utenti di non uscire mai di casa senza smartphone.

Il prezzo di listino tramite venditori di terze parti è di 347 euro, ma con le offerte su Amazon si scende a 234 euro (-33%, -113 euro) un ottimo sconto che rende questo smartphone un po’ più accessibile.

