Redmi 9, prezzo e caratteristiche dello smartphone lowcost

Dopo la presentazione del Redmi Note 9S, che si è andato ad aggiungere ai Redmi Note 9 e Note 9 Pro, ora arrivano tre nuovi smartphone lowcost della famiglia Redmi 9: i Redmi 9A, Redmi 9C e Redmi 9. Più che far contenti i suoi fan, però, questa volta Xiaomi/Redmi rischia di farli confondere profondamente.

Si tratta, è bene precisarlo, di indiscrezioni pubblicate su Twitter dal giovanissimo leaker indiano Sudhanshu e non è ben chiaro se e quando questi dispositivi arriveranno sul mercato europeo. Come non è ben chiaro, tra l’altro, se verranno rilasciate anche le rispettive versioni dotate di modulo NFC per i pagamenti elettronici, caratteristica mancante sul Note 9S (ma presente sul Note 9 e sul Note 9 Pro). Sempre dalle indiscrezioni apprendiamo che il prezzo di questi smartphone sarà abbastanza basso: si parte dai 100 euro e non si arriva ai 200 nella versione più ricca. Cerchiamo di mettere insieme le informazioni al momento disponibili per capire cosa si potrà comprare a questi prezzi.

Redmi 9: caratteristiche tecniche

Partiamo dal modello dalle caratteristiche superiori, il Redmi 9 “liscio“. Sarà dotato di un SoC MediaTek Helio G70 con GPU Mali-G52, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Lo schermo sarà un LCD IPS da 6,53 pollici con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel). Avrà quattro fotocamere posteriori: 13MP+8MP+5MP+2MP, con l’ultima che sarà certamente un sensore di profondità.

Avrà il doppio slot per la SIM, sensore di impronte, accelerometro, giroscopio, sensore di luce e prossimità. La connessione e la ricarica avverranno tramite USB-C e ci sarà un jack da 3,5 mm e il trasmettitore a infrarossi. La batteria sarà molto capiente: 5.000 mAh. Il prezzo sarà di 160-180 euro circa.

Redmi 9C: caratteristiche tecniche

Scendendo di un gradino nella nuova gamma Redmi 9 troviamo il Redmi 9C. Sarà dotato di SoC MediaTek Helio G35 con GPU Mali-G31, 3 GB di RAM e 64 GB di memoria (espandibile fino a 512 GB). Restano i due slot per le SIM, sensore di impronte, accelerometro, giroscopio, sensore di luce, prossimità, porta USB-C, jack da 3,5 mm e trasmettitore IR. Uguale anche la batteria: 5.000 mAh.

Cambia invece il reparto fotografico posteriore: 13 MP+2MP. La dimensione dello schermo resta di 6,53 pollici ma la risoluzione scende a 1.600×720 pixel. Secondo Sudhanshu arriverà in due versioni: una senza NFC ma con un sensore fotografico in più (da 5MP) e una con NFC e col reparto fotografico già citato. Il prezzo sarà di 130-150 euro circa.

Redmi 9A: caratteristiche tecniche

Il device più economico della nuova famiglia Redmi 9 sarà il Redmi 9A. Sarà dotato di SoC MediaTek Helio G25 con GPU Mali-G31. Le altre caratteristiche tecniche sono quasi uguali a quelle del 9C, ma ci sarà una sola fotocamera posteriore da 13MP, e la memoria interna sarà da 32 GB. Il range di prezzo stimato da Sudhanshu è di 100-120 euro.