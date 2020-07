Xiaomi lancia Redmi 9 in Italia: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo Redmi 9 anche in Italia. Il dispositivo è già disponibile ad un prezzo molto economico. Si tratta infatti di un telefono pensato per la fascia bassa, ma caratterizzato da buone prestazioni e soprattutto da una batteria eccellente. Per questo motivo è la soluzione migliore se si è alla ricerca del primo smartphone per ragazzi.

Infatti è in grado di rimanere acceso a lungo anche dopo un utilizzo prolungato, ma allo stesso tempo è un dispositivo low-cost con specifiche entry-level, cioè per chi non ha enormi esigenze in fatto di comparto fotografico e performance. La struttura è comunque resistente a graffi e colpi. Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle di altri smartphone economici lanciati nel 2020. Naturalmente non bisogna aspettarsi troppo: per esempio non supporta la connessione 5G ma abbiamo altre funzionalità interessanti come la connettività NFC.

Xiaomi Redmi 9: caratteristiche ufficiali

Xiaomi Redmi 9 ha un design lineare e minimal, caratterizzato da un display FHD+ (2340×1080 pixel) da 6,53 pollici. Il rapporto d’aspetto dello schermo è 19,5:9 mentre la luminosità è 400 nits. Sulla parte posteriore troveremo anche il sensore di impronte digitale. Lo smartphone ha anche il jack da 3,5 mm, una porta IR e USB-C oltre a un sistema di microfoni per la cancellazione del rumore. Il peso è di 198g mentre le dimensioni sono 163,32×77,01×9,1mm. È disponibile in tre colorazioni: grigio, verde acqua e azzurro.

Passiamo ora alle specifiche interne. Innanzitutto, sarà dotato di un SoC MediaTek Helio G80 con GPU Mali-G52 MC2, quindi come ipotizzato sarà una CPU pensata per la fascia media. Per quanto riguarda la RAM sarà disponibile da 3 o 4 GB mentre la memoria interna potrà essere da 32 o 64GB e si potrà espandere grazie a una microSD. Xiaomi annuncia che le prestazioni sono migliorate del 107% rispetto alla generazione precedente. È più veloce dell’82% rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Redmi 9 è caratterizzato da una quad-cam. Abbiamo un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, uno grandangolare da 13 MP, il sensore di profondità da 2 MP e l’obiettivo macro da 5MP. La fotocamera frontale invece sarà da 8 MP e permette di eseguire autoscatti muovendo il palmo della mano contactless. Infine, il vero elemento di spicco del telefono è la batteria che ha una capacità di 5.020 mAh, che garantisce una buona autonomia. A questa si aggiunge la ricarica rapida da 18 Watt. Tra le funzioni aggiuntive troviamo il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0 e il modulo NFC.

Prezzo Redmi 9: quanto costa?

Il Redmi 9 è già disponibile a partire da un prezzo di 149,9 euro (3+32GB) in tutti i negozi italiani. Xiaomi ha annunciato anche l’uscita nei prossimi mesi di altri due dispositivi della gamma: il Redmi 9 A arriverà a fine luglio, mentre il Redmi 9 C sarà disponibile a settembre in Italia.