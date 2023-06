Xiaomi Redmi 9C: lo smartphone low cost è in offerta top

La fascia di mercato degli smartphone entry-level è si densa di offerte più o meno valide, con dispositivi che offrono agli utenti prezzi estremamente concorrenziali e specifiche tecniche, chiaramente, piuttosto modeste. Si tratta essenzialmente di una fascia prezzo pensata per chi non ha particolari esigenze e usa il telefono per quelle poche attività quotidiane quali la messaggistica e la navigazione sul web.

Tra tutti i dispositivi, però, alcuni spiccano più di altri, come il Redmi 9C, uno smartphone dal design accattivante e dalla scheda tecnica orientata principalmente al risparmio energetico. A questo si aggiunge l’ormai ben nota attenzione per i dettagli di Redmi che nel giro di pochi anni ha saputo realizzare dispositivi economici ma non per questo meno affidabili. Il prezzo del 9C è già piuttosto contenuto ma grazie all’offerta Amazon si può risparmiare qualcosa in più.

Redmi 9C – MediaTek Helio G35 – Versione 3/64 GB

Redmi 9C: scheda tecnica

Il Redmi 9C ha un display LCD IPS da 6,53 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Helio G35 a cui si affiancano in questo caso da 3 GB di RAM e da 64 GB di spazio per l’archiviazione espandibile acquistando una microSD. Un processore modesto che ha il compito ben preciso di ridurre il consumo energetico di questo smartphone e, naturalmente, mantenere basso il prezzo.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 12 MP (f/2.2), uno per la profondità da 2 MP (f/2.4) e uno per gli scatti macro sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP (f/2.2).

Per quanto riguarda le connessioni, invece, trattandosi di un dispositivo entry-level bisognerà rinunciare al 5G ma si avrà comunque l’accesso alle reti 4G, al WiFi 5, al Bluetooth 5 e alle varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, AGPS, GLONASS e Beidou.

La batteria è da 5.000 mAh e promette un’autonomia fino a due giorni, anche grazie al processore che riesce a mantenere bassi i consumi, la ricarica invece è da 10W. Infine il sistema operativo installato all’interno di questo smartphone è Android 10 con interfaccia proprietaria MIUI 11.

Redmi 9C: l’offerta Amazon

Il Redmi 9C è un telefono entry-level che punta tutto sui consumi estremamente ridotti e su un utilizzo adatto a tutte quelle attività quotidiane che non richiedono specifiche tecniche particolari, come la navigazione sul web, le App per la messaggistica e l’uso dei social network.

Il prezzo di listino è di 149,90 euro, già decisamente accessibile ma chiaramente non si può spendere di più per un device con queste performance. Tuttavia grazie all’offerta Amazon è possibile spendere anche qualcosa in meno e acquistare il Redmi 9C a 91,93 euro (-39%, -57,97 euro). A un prezzo così è difficile trovare di meglio e se c’è bisogno di un telefono per la vita di tutti i giorni la scelta non può che ricadere sul Redmi 9C.

