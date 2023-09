Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Durante l’evento ufficiale di Redmi, durante il quale l’azienda cinese ha presentato anche il nuovissimo Redmi Note 13 Pro+, sono stati svelati anche i Redmi Buds 5, gli auricolari true wireless economici, evoluzione diretta dei precedenti Redmi Buds 4.

Parliamo di un prodotto dalle grandi potenzialità e dal prezzo davvero contenuto, che porta parecchi miglioramenti rispetto al passato, soprattutto riguardo alla cancellazione attiva del rumore (ANC) che sale a 46 dB (contro i 35 dB del vecchio modello), un risultato più che buono calcolando che si tratta di un prodotto entry level.

Redmi Buds 5: caratteristiche tecniche

Redmi Buds 5 sono auricolari true wireless di tipo in-ear. Hanno driver dinamici da 12,4 millimetri placcati in titanio, e Redmi promette un generale miglioramento rispetto al precedente modello: migliore riproduzione delle frequenze alte, che risultano più brillanti, e bassi più potenti e corposi.

Presente anche una modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) che, sfruttando i microfoni installati sulle cuffie e i sofisticati algoritmi AI sviluppati dall’azienda cinese, riesce a ridurre il rumore fino a 46 dB.

Questa funzionalità può essere regolata in base alle diverse esigenze degli utenti che potranno scegliere tra la modalità standard, che ha il compito di ridurre il rumore di fondo, la modalità voce, che lascia passare le voci umane e consente di ascoltarle anche senza il bisogno di togliere le cuffie e la modalità ambiente, che permette di ascoltare tutti i suoni esterni senza isolare completamente l’utente da ciò che lo circonda.

Tutte queste modalità, insieme all’equalizzatore, possono essere attivate tramite l’applicazione per smartphone Xiaomi Earbuds.

Redmi Buds 5 possono essere utilizzate anche per le chiamate e sfruttando un sistema a doppio microfono con funzione anti-vento, promettono una conversazione sempre chiara anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per connettere questi auricolari ai vari dispositivi compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.3, mentre per gestirle si possono usare i controlli touch che, semplicemente toccando lo stelo delle cuffie, consentono di variare le opzioni di riproduzione, rispondere o riagganciare alle telefonate e attivare l’assistente vocale.

Notevole l’autonomia dichiarata da Redmi che arriva fino a 40 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica, con la possibilità di aggiungere altre due ore di riproduzione aggiuntiva con soli 5 minuti di ricarica.

Redmi Buds 5: prezzo e disponibilità

Redmi Buds 5, al momento, sono disponibili solo per i consumatori cinesi nelle colorazioni: black, white e light blue. Al fianco di queste finiture classiche, come già visto anche per il Redmi Note 13 Pro+, trova posto anche un modello in edizione limitata con finitura Camouflage, collaborazione con il marchio di abbigliamento AAPE.

Il prezzo di questi auricolari è decisamente contenuto ed è di 199 yuhan (25 euro) per il modello standard e di 299 yuhan (38 euro) per l’edizione limitata AAPE.

Al momento non è ancora chiaro se questi dispositivi arriveranno anche in Europa e nel resto del mondo ma, dato che il precedente modello è stato distribuito anche in versione Global, non è difficile pensare che ciò accada anche stavolta anche se, probabilmente, assisteremo a un aumento di prezzo: in Italia Redmi Buds 4 costano 49,99 euro.