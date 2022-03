Redmi K50, ecco le specifiche ufficiali: c'è già la fila per comprarlo

Dopo aver annunciato in anteprima le specifiche chiave del Redmi K50,la cui presentazione ufficiale è fissata per il 17 marzo, il numero di prenotazioni per la gamma su JD.com (una delle principali piattaforme e-commerce cinesi) ha avuto un’incredibile impennata, raggiungendo quota 520.000. Prima delle rivelazioni di Xiaomi, le prenotazioni sul celebre e-commerce erano ferme a 200.000.

A confermare che le specifiche tecniche dell’attesa serie di smartphone hanno colpito nel segno gli utenti, si sono aggiunte anche le oltre 60.000 prenotazioni su Tmall (e-commerce cinese gestito da Alibaba Group). Ma per quale motivo gli utenti cinesi stanno già facendo la fila per accaparrarsi, il prima possibile, i nuovi smartphone del sub-brand di Xiaomi? Innanzitutto, come anticipato dall’azienda, i Redmi K50 saranno dotati (per la prima volta nella storia della compagnia) di uno schermo flat 2K AMOLED targato Samsung. Aggiungiamo che la dimensione del pannello dei K50 dovrebbe essere di circa 6,67 pollici, mentre la frequenza di aggiornamento potrebbe arrivare a 120Hz, per buona gioia dei gamer. Non sembra invece suscitare alcun dubbio la scelta di Xiaomi di affidarsi ai nuovi MediaTek Dimensity per due modelli della gamma Redmi K50.

Redmi K50 con Bluetooth 5.3

A spingere gli utenti cinesi a pre-ordinare i prossimi flagship di Redmi vi è un altro dato condiviso, recentemente, da Xiaomi. Il colosso asiatico ha infatti svelato che i Redmi K50 saranno i primi telefoni al mondo a supportare il Bluetooth 5.3. Il nuovo standard, tra l’altro, giova al consumo energetico e offre una maggiore capacità anti-interferenza.

Redmi K50: come sarà

Oltre al già annunciato Redmi K50 Gaming Edition, la prossima serie di smartphone top di gamma di Redmi sarà composta da tre modelli: Redmi K50, Redmi K50 Pro e Redmi K50 Pro+. I dispositivi avranno a bordo processori diversi, lo Snapdragon 870 per il Redmi K50 standard, il Dimensity 8100 per il Pro e il Dimensity 9000 per il Pro+ .

Il Pro+ avrà certamente la ricarica rapida da 120 W ed essere in grado di portare la batteria al 100% in 19 minuti grazie al chip P1 che garantisce la ricarica veloce in tutta sicurezza. Tutti i modelli avranno un comparto fotografico posteriore con tripla fotocamera e sensore principale da 108 MP.