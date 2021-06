Redmi Note 10 5G scende sotto i 200 euro

Un ampio display ad alta frequenza d’aggiornamento, l’ormai introvabile ingresso per il jack audio da 3,5 mm, la connettività del futuro e una batteria che per capacità stoppa sul nascere eventuali ansie da autonomia. Il tutto condito da un prezzo shock. È Redmi Note 10 5G, che in questi giorni è in offerta su Amazon ad una cifra imperdibile, al di sotto della soglia psicologica dei 200 euro.

Un numero sempre maggiore di persone non ha intenzione di investire più di 200 euro sull’acquisto di un nuovo smartphone, per cui star sopra o sotto questa soglia anche di pochi euro influenza non poco le vendite di determinati modelli. Le ragioni dietro questa scelta sono diverse, e non solo di carattere economico: ad alcuni non va giù l’idea di perdere o danneggiare con una banale caduta un prodotto da diverse centinaia di euro, altri preferiscono investire altrove la cifra che separa prodotti come Redmi Note 10 5G dai prodotti di fascia più alta. Ma, soprattutto, in molti cominciano a chiedersi se oggi gli smartphone medi non siano già troppo potenti per loro.

Un prodotto più costoso serve davvero?

E del resto, a pensarci bene, non c’è alcuna ragione incontestabile per cui chi usa lo smartphone per attività non troppo impegnative per l’hardware come social, mail e navigazione web, dovrebbe investire cifre superiori.

In passato sì, gli smartphone di fascia media come Redmi Note 10 5G non avevano prestazioni esaltanti nemmeno per le attività di base. Da qualche anno però le cose sono cambiate radicalmente, con delle prestazioni già sulla fascia medio bassa che sono cresciute in modo importante e che di conseguenza hanno reso per molti uno “sfizio" l’acquisto di un prodotto di fascia superiore.

Quindi Redmi Note 10 5G rappresenta un vero e proprio affare al prezzo a cui lo propone Amazon con spedizione gratuita: 191 euro per mettere in tasca un Redmi Note 10 5G in configurazione da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, peraltro espandibile grazie allo slot microSD.

A semplificare l’acquisto di Redmi Note 10 5G c’è la possibilità di finanziare la spesa con un piano di acquisto rateale proposto da Amazon ad alcuni utenti. Con un esborso limitato, ed anche comodo se si opta per il finanziamento, ci si regala un prodotto presentato appena due mesi fa e da pochissimo in vendita anche in Italia.

I punti focali di Redmi Note 10 5G

Economico e valido, Redmi Note 10 5G. Tra le caratteristiche tecniche più interessanti dello smartphone dell’azienda nata da una costola di Xiaomi ci sono il display, un LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e soprattutto frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Poi il processore, un MediaTek Dimensity 700 5G realizzato a 7 nanometri (quindi consuma e scalda poco), tre fotocamere sul retro (la principale da 48 megapixel, una macro e una di profondità), l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

la connettività è garantita: oltre al supporto per il 5G, al Wi-Fi ac, al Bluetooth 5.1, ai vari sistemi di geolocalizzazione, c’è anche l’NFC (per i pagamenti contactless), la porta infrarossi, la radio FM, l’ingresso USB-C.

Il lettore di impronte digitali è sul fianco, la batteria è super per la fascia di prezzo: 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt.

Insomma Redmi Note 10 5G ha tutto ciò che si possa chiedere ad uno smartphone Android anche di fascia superiore ad eccezione del prezzo, che è “mini“: 191 euro.

Xiaomi Redmi Note 10 5G 6/64 GB, schermo da 6,5 pollici