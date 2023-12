Redmi Note 12 Pro 5G, con gli sconti su Amazon è davvero un'occasione

Fonte foto: Redmi

Tra i produttori di smartphone più apprezzati dai consumatori c’è sicuramente Redmi che nel tempo ha saputo portare sul mercato device dalle buone prestazioni ma a prezzi sempre contenuti.

E uno dei prodotti più interessanti del colosso cinese della tecnologia è il Redmi Note 12 Pro 5G, un telefono di fascia intermedia con una scheda tecnica di buon livello, che può accompagnare l’utente in ogni sua esigenza, dall’intrattenimento alla produttività.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, questo dispositivo può essere acquistato a un prezzo davvero d’occasione e uno sconto del genere potrebbe fare la gioia di molti.

Redmi Note 12 Pro 5G – MediaTek Dimensity 1080 – Versione 6/128 GB

Redmi Note 12 Pro 5G: scheda tecnica

Redmi Note 12 Pro 5G ha un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+(1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione del display un resistentissimo vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un MediaTek Dimensity 1080 a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1,88) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.5).

Tra le opzioni di connettività troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, che l’utente può utilizzare per effettuare pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. Il comparto audio è composto da un doppio altoparlante certificato Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica cablata da 67 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Infine è presente la certificazione IP53 che attesta la resistenza del Redmi Note 12 Pro 5G alla polvere e le gocce d’acqua.

Redmi Note 12 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone di fascia media, con una scheda tecnica completa e molto versatile, perfetta per accompagnare l’utente in tutte quelle attività quotidiane e, senza esagerare, anche per la produttività,

Tra le particolarità di questo device c’è sicuramente la batteria, che garantisce una buona autonomia che può superare tranquillamente un giorno di utilizzo e, se non fosse sufficiente, l’azienda produttrice promette oltre sei ore di autonomia aggiuntiva con una ricarica di cinque minuti.

Molto interessante anche il comparto fotografico che promette scatti di livello, soprattutto in condizioni di luminosità ottimale.

Da non sottovalutare nemmeno il processore che riesce a bilanciare alla perfezione autonomia e prestazioni, garantendo sempre una buona fluidità nell’utilizzo dello smartphone ma senza andare a gravare troppo sulla batteria.

Il prezzo di listino del Redmi Note 12 Pro 5G è di 399,90 euro ma, grazie alle offerte di Amazon, per le prossime ore è possibile portarselo a casa a 323,34 euro (-19%, – 76,56 euro) e uno sconto del genere può rappresentare l’occasione perfetta per chi deve cambiare un vecchio smartphone e non vuole spendere cifre esagerate.

