Redmi Note 14 Pro sta arrivando: ecco la data

Fonte foto: Redmi

Manca sempre meno all’evento di presentazione dei nuovi Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+ ma, intanto, sui suoi canali social Xiaomi ha condiviso qualche informazione in più su questi smartphone.

Oltre alla data ufficiale dell’evento di presentazione, il colosso della tecnologia ha confermato anche le certificazioni IP e il tipo di protezione dello schermo. Due dati molto interessanti che dimostrano la chiara volontà dell’azienda cinese di portare sul mercato due device robusti e pronti a resistere a qualsiasi sollecitazione esterna.

Redmi Note 14 Pro e Note 14 Pro+, l’evento di presentazione

Dalle ultime dichiarazioni ufficiali, Xiaomi ha confermato che la data di presentazione dei nuovi Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+ è fissata al prossimo 26 settembre, con un evento esclusivo per il mercato cinese.

Come già accaduto in passato, le versioni Global dei device saranno disponibili qualche mese dopo, quindi è molto probabile che per vedere questi due device (o magari solo uno dei due) anche in Europa, bisognerà aspettare la fine del 2024 o l’inizio del 2025.

Oltretutto, bisogna ricordare anche che molto spesso nel passaggio dal mercato cinese a quello globale, gli smartphone potrebbero subire delle variazioni nella scheda tecnica. È ancora presto per fare delle ipotesi ma è una possibilità che bisogna sempre tenere in conto e che potrebbe riguardare, ad esempio, i tagli di memoria a disposizione oppure le certificazioni IP.

Redmi Note 14 Pro e Note 14 Pro+, come saranno

Nonostante manchi davvero poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+ le conferme al riguardo sono davvero poche. Sappiamo anzitutto che entrambi i modelli avranno un display AMOLED, con il Pro+ che dovrebbe misurare 6,67 pollici e avere una risoluzione 1.5K. Informazioni, chiaramente, parziali e non confermate in alcun modo dal produttore.

Stando alle dichiarazioni di Redmi, però, a protezione dello schermo ci sarà un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, una soluzione molto efficace per proteggere i device da graffi, urti e cadute accidentali.

Sul fronte dei processori i rumor indicano che il modello Pro avrà in dotazione un chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 mentre il Pro+ avrà un Mediatek Dimensity 7350. Nessuna informazione sulla memoria ma è lecito supporre che ci saranno fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di archiviazione.

Le informazioni sulle fotocamere a bordo provengono dai leaker sul web con entrambi i device che hanno un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e altre due fotocamere ancora sconosciute. Si tratterà, probabilmente, di un sensore un ultra-grandangolare e forse di un sensore per gli scatti macro, anche se non è da escludere che il modello Pro+ possa avere un teleobiettivo al posto della fotocamera per le macro.

Su X, Lei Jun, il CEO di Xiaomi, ha condiviso anche alcuni riferimenti a Leica con il ritorno delle lenti Summilux, anche se il post non fa riferimento proprio a questi due device.

Le connessioni dipenderanno dalla scelta del processore, ma è lecito ipotizzare la presenza del 5G, del WiFi 6, del Bluetooth 5.4, del sensore a infrarossi, dell’USB-C, dell’NFC e dei diversi sistemi per la geolocalizzazione.

In dubbio anche la batteria ma sul web circolano delle indiscrezioni sul modello Pro+ che dovrebbe averne una da 6.200 mAh con ricarica via cavo a 90 W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Infine Redmi ha confermato la certificazione IP69, che attesta la resistenza di questi smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni prolungate.