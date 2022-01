Redmi Note 11: la gamma media di Xiaomi arriva in Italia

Il 2022 Xiaomi comincia davvero con l’annuncio dell’arrivo in Europa, Italia compresa, della gamma Redmi Note 11. L’azienda cinese ha presentato l’undicesima generazione di medio gamma nel corso di un evento online globale e la commercializzazione nel nostro Paese partirà da metà febbraio, sia online che nei negozi fisici.

La serie si comporrà inizialmente di quattro modelli: Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Tutte le versioni condividono il design minimalista a schermo piatto, le colorazioni ispirate alla natura (la grafite per il nero, il crepuscolo antartico per il blu, ecc), l’adozione di display AMOLED FHD+, il sensore per le impronte laterale, la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, gli altoparlanti stereo e il jack per le cuffie da 3,5 mm. Poi ci sono delle piccole differenze tra un modello e l’altro. Eccole.

Redmi Note 11: caratteristiche tecniche

Redmi Note 11 si distingue per il chip Snapdragon 680, il display 6,43 pollici AMOLED FHD+ e la ricarica rapida da 33 W. Il modulo fotografico si compone di quattro sensori, con il principale da 50 MP, mentre la fotocamera frontale è da 13 MP. Il telefono è abbastanza sottile e non molto pesante: 8,09 millimetri e 179 grammi.

Il nuovo Redmi Note 11 sarà disponibile nei colori nero “Graphite Gray“, blu “Twilight Blue" e nella colorazione esclusiva che sfuma dal lilla a un verde acqua chiamata “Star Blue“.

Redmi Note 11S: caratteristiche tecniche

Redmi Note 11S è uno smartphone più focalizzato sulla fotografia e l’elaborazione delle immagini. Adotta il processore Mediatek Helio G96, coadiuvato da un sistema di dissipazione del calore a liquido, display AMOLED da 6,43 pollici e presenta un modulo fotografico di quattro elementi.

La fotocamera principale è da 108 MP, coadiuvata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e da una macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida 33 W Pro, che riduce ulteriormente i tempi di carica (58 minuti per arrivare al 100%, secondo i test interni). Sarà disponibile, oltre che nelle colorazioni nero “Graphite Gray" e blu “Twilight Blue“, anche in bianco “Polar White“.

Redmi Note 11 Pro: caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 11 Pro si presenta con una scheda tecnica di buon livello per la gamma media: Mediatek Helio G96 con sistema di dissipazione LiquidCool, fotocamera principale da 108 MP, display è un AMOLED 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz.

La ricarica rapida è da ben 67 W, uno dei valori più elevati sul mercato. Redmi Note 11 Pro è spesso 8,12 mm e pesa di 202 g. Sarà disponibile nella colorazione esclusiva “Star Blue“, che sfuma dal lilla al verda acqua.

Redmi Note 11 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 11 Pro 5G adotta il processore Snapdragon 695, che aggiunge il supporto alle reti mobili 5G. Il modulo fotografico è identico a quello di Note 11 Pro, come anche le altre caratteristiche tecniche. Redmi Note 11 Pro 5G è disponibile con la colorazione esclusiva “Atlantic Blue“, un blu scuro caratterizzato da sfumature più chiare.

Redmi Note 11: prezzi e disponibilità

Xiaomi non ha comunicato data d’uscita, prezzo in euro e se ci saranno sconti al lancio in Europa e Italia. Nel corso della presentazione globale, però, l’azienda ha ufficializzato i prezzi in dollari e le offerte di lancio per il mercato nordamericano: