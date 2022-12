Redmi Note 11, offerta incredibile: a questo prezzo è un affare

Se dovessimo assegnare dei premi ai migliori smartphone usciti in questo 2022, il Redmi Note 11 sarebbe in lizza per vincere quello dedicato al migliore smartphone lowcost. E non potrebbe essere diversamente: da quando è uscito sul mercato si è imposto immediatamente per le sue caratteristiche, ma soprattutto per il suo prezzo. E oggi che lo troviamo in offerta con un super sconto del 25% diventa veramente un best buy. Se stavate cercando uno smartphone per questo fine 2022, il Redmi Note 11 è quello che fa per voi.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lo smartphone ricalca alla perfezione la filosofia Xiaomi (Redmi è un brand che fa parte della grande famiglia del colosso cinese). Ottime caratteristiche tecniche a un prezzo alla portata di tutti. A bordo troviamo uno schermo molto fluido, un ottimo processore che consuma poca energia e assicura prestazioni elevate, un buon comparto fotografico e una batteria che non ti lascia mai a piedi e che si ricarica anche velocemente. Uno smartphone che dovrebbe costare più di 250€ e che oggi lo troviamo a molto meno. Un errore farselo sfuggire.

Redmi Note 11

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Uno smartphone che racchiude l’essenza dei best-buy, cioè di quegli smartphone che hanno un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Redmi oramai è diventata un punto di riferimento quando si è alla ricerca di smartphone di questo genere. E per capirlo basta leggere la scheda tecnica del Redmi Note 11.

Partiamo dallo schermo. A bordo è presente uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz, il che lo rende molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che raggiunge picchi di 1000nit. La Modalità di lettura 3.0, invece, allevia l’affaticamento degli occhi, soprattutto dopo un utilizzo intenso. A gestire il tutto troviamo l’affidabilissimo processore Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

L’altro fiore all’occhiello è il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore troviamo una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 50MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, da un obiettivo macro da 2MP e da un sensore di profondità da 2MP. Una soluzione completa e molto versatile che permette di scattare in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP.

Il Redmi Note 11 ha anche una batteria da ben 5000mAh che assicura una durata fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. E con la ricarica rapida da 33W si impiega circa un’ora per avere il massimo dell’autonomia.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi Note 11 a un super prezzo di 187,57€. Il merito è dello sconto del 25% che troviamo nella pagina prodotto. Un’ottima cifra tenendo conto del fatto che il prezzo è veramente basso. Il dispositivo può essere pagato anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. La vendita e la spedizione sono curati direttamente da Amazon. Per effettuare il reso si ha tempo fino al 31 gennaio 2023.

Redmi Note 11

Redmi Note 11