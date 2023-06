Redmi Note 11, il prezzo sprofonda: sconto mai visto prima

Un prezzo che non si era mai visto per il Redmi Note 11. Il mese di giugno si apre subito con una vera offerta bomba: lo smartphone lowcost del brand cinese è disponibile al minimo storico e con uno sconto di ben il 40% che fa risparmiare esattamente 100€. Il prezzo scende sotto i 150€ e diventa un vero best-buy. Si posiziona in una delle fasce di prezzo più presidiate dai produttori e dove c’è più concorrenza, ma il Redmi Note 11 riesce a emergere grazie alla sua scheda tecnica. Infatti abbiamo a che fare con un vero medio di gamma, anche se il prezzo farebbe pensare tutt’altro.

Lo smartphone è dotato di uno schermo fluido e molto luminoso che non vi darà nessun tipo di problemi, nemmeno sotto la luce accecante del sole. Buono anche il processore: Snapdragon 680 che non tradisce mai. E anche il comparto fotografico è di livello, come testimonia la quadrupla fotocamera che troviamo nella parte posteriore. Insomma, abbiamo a che fare con un dispositivo completo, performante e che oggi costa veramente pochissimo. Trovare di meglio a meno di 150€ è davvero dura.

Redmi Note 11: caratteristiche e scheda tecnica

Un medio di gamma al prezzo di un entry level. Basta questa frase per sintetizzare la bontà della promo che troviamo oggi su Amazon per il Redmi Note 11. Per capire ancora meglio cosa può offrire il Redmi Note 11 analizziamo attentamente la scheda tecnica.

Partiamo da uno degli elementi di maggior impatto: lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che fa la differenza soprattutto con le app social, rendendo lo scorrimento del feed più dinamico e senza fastidiosi blocchi. Il pannello è dotato anche della tecnologia Sunlight che lo rende leggibile anche sotto la luce del sole e della modalità di lettura 3.0 che affatica di meno gli occhi. Ottimo anche il processore scelto da Redmi: lo Snapdragon 680 assicura grandi prestazioni in ogni momento della giornata ed è supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

La vera sorpresa è la fotocamera posteriore dove troviamo ben quattro sensori. La fotocamera principale da 50MP è supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da due sensori da 2MP dedicati agli scatti macro e alla profondità. La fotocamera per i selfie è da 13MP. Presente anche l’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per correggere eventuali imperfezioni estetiche e di colore.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 33W che impiega circa un’ora per assicurare il 100% di autonomia. Ideale per chi è sempre in giro e utilizza lo smartphone per giocare e lavorare. Insomma, un dispositivo completo e versatile e che oggi costa pochissimo.

Redmi Note 11: prezzo e sconto Amazon

La miglior promo che possiate trovare in questo momento su Amazon per uno smartphone lowcost. Il Redmi Note 11 è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 149,90€, con uno sconto di ben il 40%. Uno sconto così non si era mai visto per questo smartphone. Il risparmio è di ben 100€. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Prime). La spedizione avviene nel giro di qualche giorno.

