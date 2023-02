Redmi Note 11, il prezzo è eccezionale: sconto mai visto prima

Da oggi torna in offerta uno degli smartphone più amati e richiesti degli ultimi mesi. Un dispositivo che fin dal lancio ha stupito tutti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, che diventa eccezionale quando lo troviamo in promo speciale come accade oggi. Stiamo parlando del Redmi Note 11, il più ambito tra i dispositivi lowcost del brand cinese di proprietà di Xiaomi. Rispetta in pieno la filosofia del brand: prezzi bassi e accessibili a tutti. E con prestazioni superlative.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui,

-> Clicca qui, OfferteDcasa -> Clicca qui.

Oggi troviamo lo smartphone lowcost in offerta con uno sconto di ben il 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Una super promo da non farsi scappare, soprattutto per un dispositivo che nell’ultimo periodo sta andando letteralmente a ruba. E il merito è della scheda tecnica super equilibrata: processore prestazionale, schermo fluido, fotocamera professionale da ben 50MP e soprattutto una batteria con un’autonomia che dura fino a un massimo di due giorni. Insomma, uno smartphone da acquistare subito.

Redmi Note 11

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Se dovessimo stilare una classifica dei migliori smartphone lowcost usciti nel 2022, il Redmi Note 11 sarebbe nelle prime tre posizioni. E per capirlo basta veramente poco, bisogna solamente leggere la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che spicca maggiormente: lo scherm. Sullo smartphone è presente un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz, che garantisce una fluidità eccezionale nell’uso quotidiano, soprattutto con le app social. Non mancano alcune funzioni molto utili come ad esempio la Modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi dopo un uso intenso. Sotto la scocca gestisce tutto il processore Snapdragon 680, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Un altro punto di forza è il comparto fotografico, davvero completo per uno smartphone che costa così poco. Sul retro è presente una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 50MP, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, da un obiettivo macro da 2MP e da un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 13MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che aiuta a scattare foto perfette e già pronte da caricare sui social.

Il Redmi Note 11 è dotato di una batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per raggiungere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi Note 11 in offerta a un prezzo di 174,90€, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Per essere uno smartphone si tratta di un’ottima promo che diventa eccezionale se ci riferiamo a un dispositivo lowcost. Il risparmio è di ben 75€ e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. La spedizione è curata direttamente da Amazon e la consegna avviene veramente in pochissimi giorni. E puoi anche usufruire del reso gratuito. L’offerta non ha una data di scadenza ed è legata al numero di scorte disponibili.

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram