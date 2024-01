Redmi Note 11 Pro, un piccolo prezzo per un grande smartphone

Fonte foto: Amazon

Redmi Note 11 Pro è un device che occupa la fascia di prezzo medio-bassa del mercato, uno smartphone semplice da usare ideale soprattutto per chi ha bisogno di una soluzione intuitiva e con un prezzo contenuto, da utilizzare per sostituire un vecchio telefono per la vita di tutti i giorni.

Con le offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo scende sotto i 300 euro e con uno sconto del genere trovare qualcosa di meglio è davvero difficile, se ci si può accontentare della sola connessione 4G.

Oppo A78 5G – Redmi Note 11 Pro – Versione 6/128 GB

Redmi Note 11 Pro: scheda tecnica

Redmi Note 11 Pro ha un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un MediaTek Helio G96 a cui si affiancano in questo caso specifico 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1TB tramite microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 109 MP (f/1,9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.4).

Tra le opzioni di connettività non c’è il 5G, dato che il chip di MediaTek a bordo è sprovvisto della tecnologia per accedere alla rete veloce. Oltre a questo troviamo il WiFi 5.1, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Redmi Note 11 Pro: l’offerta su Amazon

Redmi Note 11 Pro è uno smartphone di fascia medio-bassa, a partire dalla connessione solo 4G, ma sufficiente per la navigazione sul web, la messaggistica, le app social e per scattare foto (ma senza troppe pretese). Tra i punti di forza di questo device c’è sicuramente lo schermo OLED grande e ad alta risoluzione, il chip NFC per i pagamenti e l’autonomia, che grazie a una grande batteria e alla ricarica veloce da 67 W consente all’utente di non restare mai senza smartphone.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 349,90 euro ma con l’offerta Amazon per le prossime ore si scende fino a 291,89 euro (-21%, -58,01 euro) uno sconto da non trascurare, che permette di portare a casa un device di buona qualità e di un ottimo e affidabile marchio.

