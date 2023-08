Redmi Note 11 Pro+, prezzo in picchiata: sconto irresistibile

Amazon non va in ferie, nemmeno ad agosto. E lo dimostra la promo spettacolare che troviamo oggi sul sito di e-commerce per il Redmi Note 11 Pro+, smartwatch top di gamma del brand associato a Xiaomi. E proprio come tutti i telefoni del colosso cinese, anche questo modello top di gamma ha un rapporto qualià-prezzo eccezionale, che oggi diventa ancora più elevato grazie allo sconto di ben il 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmiare più di 200€ rispetto a quello di listino. Si tratta di una delle migliori promo attive in questo weekend e lasciarsela scappare sarebbe un grosso errore.

Non stiamo parlando di uno smartphone qualsiasi, ma di un modello pensato per le performance. Lo si intuisce facilmente, basta leggere la scheda tecnica, a partire da uno schermo grande e con refresh rate fino a 120W. Ma non solo: troviamo anche una fotocamera veramente professionale da 108MP e una ricarica super rapida da 120W che assicura il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti. Se stavate cercando il nuovo smartphone per quest’estate, lo avete trovato: non fatevi scappare questa opportunità.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus: caratteristiche e scheda tecnica

Uno smartphone con pochi fronzoli e che punta tutto sulle performance. E non potrebbe essere altrimenti per un dispositivo che ha nel suo nome sia il suffisso Pro sia quello Plus. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il Redmi Note 11 Pro Plus è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Dimensioni extra large per utilizzarlo sia per vedere film e serie TV, oppure per lavorare su documenti di lavoro mentre si è in viaggio. Presente anche la modalità di lettura per un’esperienza visiva confortevole. Luminosità elevata per un’ottima visibilità anche sotto la luce intensa del sole. Le performance sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 920 con a supporto 8GB di RAM e ben 256GB di memoria interna.

Redmi non ha badato a mezze misure e ha scelto ottimi sensori anche per il comparto fotografico. Non a caso nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 108MP di livello professionale, sensore ultra-grandangolare da 8MP e obiettivo macro da 2MP. La fotocamera per i selfie è da 16MP. L’intelligenza artificiale interviene ogni volta si ha la necessità di migliorare la qualità delle immagini e dei video.

La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. L’aspetto più interessante è la ricarica HyperCharge da 120W che permette di avere il 100% di autonomia in soli 15 minuti grazie alla modalità Boost. Per non far schizzare troppo in alto le temperature, lo smartphone è dotato di un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Redmi Note 11 Pro Plus: offerta, prezzo e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Redmi Note 11 Pro+. Lo smartphone top di Xiaomi è in offerta a un prezzo di 287,69€, con uno sconto del 42%. Il risparmio supera i 200€, una cifra tutt’altro che da trascurare per un telefono. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata direttamente dal sito di e-commerce e lo ricevi a casa in pochissimo tempo. Beneficia di tutte le agevolazioni riservate agli utenti Prime, compresa la possibilità di fare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

Redmi Note 11 Pro Plus