Xiaomi, questo smartphone top ha uno sconto esagerato: offerta incredibile

Una delle migliori offerte della settimana per uno smartphone come sempre ce la offre Amazon e questa volta per un dispositivo molto richiesto e tra i più venduti degli ultimi mesi. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, telefono top di gamma lanciato sul mercato da oramai un paio di mesi e che vede il suo prezzo scendere definitivamente. Il merito è della super promo disponibile sul sito di e-commerce: acquistandolo oggi approfitti dello sconto del 54% e risparmi più di 300€ sul prezzo consigliato. L’eccezionalità dell’offerta la si intuisce dallo sconto: è difficile trovare un telefono con una percentuale così elevata.

Il Redmi Note 11 Pro Plus ha tutto quello che si cerca in un dispositivo top. Uno schermo super fluido con frequenza di aggiornamento elevata, una fotocamera professionale con intelligenza artificiale, una batteria capiente e con ricarica super rapida. E anche un buon processore che ti permette di utilizzare qualsiasi applicazione senza avere rallentamenti. Insomma, il classico ottimo smartphone Redmi, oggi a un prezzo ancora più vantaggioso.

Redmi Note 11 Pro+: la scheda tecnica

La bontà del dispositivo la si intuisce da un semplice dato di fatto: il bollino "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e riservato solamente a quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Requisiti tecnici, ma anche estetici e di affidabilità. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo Redmi Note 11 Pro+.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è lo schermo di grandi dimensioni: diagonale da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, per un utilizzo fluido e scorrevole con le app più utilizzante, come quelle social e i videogame. Ottima anche la luminosità che lo rende leggibile sotto la luce diretta del sole. La modalità lettura, invece, rende confortevole l’esperienza visiva, proteggendoti dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore MediaTek Dimensity 920 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Altissimo anche il livello del comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale di livello professionale da ben 108MP che cattura immagini e video con una risoluzione elevatissima. A completare il comparto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale su diversi parametri della fotocamera.

Da ultima, ma non per importanza, la batteria. Sullo smartphone troviamo una batteria da ben 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale riesci a completare anche due giorni. Ma non finisce qui: grazie alla ricarica HyperCharge da 120W hai il 100% di autonomia in poco meno di 30 minuti. Lo smartphone dispone anche di tecnologie avanzate che proteggono le componenti interni dalle alte temperature.

Redmi Note 11 Pro+ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo così non lo si era mai visto per il Redmi Note 11 Pro Plus. Lo smartphone top di Xiaomi (Redmi è un brand cresciuto sotto l’ala protettiva del colosso cinese) è in offerta su Amazon con uno sconto del 54% e lo paghi 274,50€. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato dal sito di e-commerce è superiore ai 300€. C’è anche la possibilità di rateizzare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la spedizione è curata da Amazon: lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Beneficia dei privilegi riservati ai clienti Prime e puoi effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

