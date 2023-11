Xiaomi, questo smartphone ha uno sconto incredibile: costa pochissimo

Il Redmi Note 11 Pro Plus è in offerta con uno sconto del 43% e risparmi più di 200€ sul prezzo di listino. Schermo super fluido, ottimo processore e batteria che si ricarica in un lampo.

Uno smartphone dalle prestazioni superiori e che oggi paghi quanto un medio di gamma. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, smartphone uscito da circa un anno sul mercato ma che resta ancora uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, soprattutto oggi grazie allo sconto incredibile che trovi su Amazon. Il telefono, infatti, è disponibile con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo ultimo periodo e ti permette di risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Per un telefono di questo tipo si tratta di una promo con i fiocchi da non farsi scappare per nessun motivo. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che assicuri ottime prestazioni e che sia affidabile, questa è la promo che devi cogliere al volo.

Cosa ha di speciale il Redmi Note 11 Pro+? In primis lo schermo. Oltre ad avere dimensioni "big", è anche super fluido grazie al refresh rate che raggiunge fino i 120Hz. Ottimo anche il comparto fotografico grazie alla presenza di un sensore principale di livello professionale da 108MP. A completare l’opera una batteria che ti dura tutto il giorno e che grazie alla tecnologia HyperCharge da 120W impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Chiedere di più a questo prezzo è davvero complicato. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Redmi Note 11 Pro Plus: prezzo, sconto e prezzo

Un prezzo eccezionale per uno smartphone veramente unico. Oggi trovi il Redmi Note 11 Pro Plus in offerta con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico di 283,85€. Il risparmio è davvero notevole e supera i 200€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni e per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024. Quindi, puoi anche acquistarlo per regalarlo a Natale e avere tutto il tempo per testarlo.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro+: la scheda tecnica

Una scheda tecnica senza parti per la sua fascia di prezzo. Basta poco per capire che le prestazioni assicurate dal Redmi Note 11 Pro+ siano di livello superiore. Partiamo dallo schermo, l’elemento che salta immediatamente all’occhio. Lo smartphone di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Nell’utilizzo quotidiano e nelle app social la fluidità e la scorrevolezza sono maggiori ed è anche più piacevole utilizzare lo smartphone. Ad assicurare la giusta potenza c’è il processore MediaTek Dimensity 920 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per salvare foto, immagini e installare tutte le proprie app preferite.

Uno dei punti forti di questo smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108MP, con a supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP per selfie sempre perfetti. Al tuo fianco c’è sempre l’intelligenza artificiale che ti aiuta nel gestire nel modo corretto le varie impostazioni degli scatti e dei video.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh e con supporto alla ricarica super rapida HyperCharge da 120W: hai il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti. Per proteggere le componenti interne c’è il raffreddamento a liquido che tiene sempre sotto controllo le temperature.

