Redmi Note 11 Pro Plus, l’offerta è da capogiro: sconto mai visto prima

Un’offerta lampo che illumina questa giornata di fine settembre. Non è l’incipit di una poesia, ma dell’articolo di oggi in cui vi presentiamo una delle migliori offerte di questa settimana. L’unico problema è la durata: le scorte sono pochissime e potrebbe scomparire da un momento all’altro. Quale è il dispositivo oggetto di questa promo unica? Il Redmi Note 11 Pro Plus, uno dei migliori smartphone di fascia media/alta lanciati negli ultimi mesi. Oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto del 39% che permette di risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. Un’offerta a tempo da non farsi scappare per nessun motivo.

Il Redmi Note 11 Pro+ è uno smartphone che regala sorprese ogni volta che lo si utilizza. Design abbastanza standard, ma con all’interno componenti di prima fascia, a partire dalla fotocamera professionale da ben 108MP e dal display AMOLED da 120Hz con risoluzione elevatissima. A gestire il tutto un processore super potente che assicura prestazioni top in ogni istante.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus: la scheda tecnica

A questo prezzo (meno di 250€) il Redmi Note 11 Pro+ ha pochi rivali sul mercato. E il motivo è abbastanza chiaro analizzando la scheda tecnica. Partiamo dall’elemento che spicca maggiormente: il display. Lo smartphone ha uno schermo da AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120Hz. Ma non finisce qui, la gamma di colori è ampissima e la luminosità tocca dei picchi di 1200nit, il che rende il pannello visibile anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla modalità di lettura, l’esperienza visiva è confortevole. Ottimo anche il comparto audio realizzato in collaborazione con JBL. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore MediaTek Dimensity 920 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico assicura grandi emozioni. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108MP di livello professionale, accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore da 2MP. Un comparto equilibrato e che permette di scattare foto e video in ogni situazione. La fotocamera frontale è da 16MP. Presente anche la modalità notte per foto luminose anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica HyperCharge da 120W hai il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti.

Redmi Note 11 Pro Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A un’offerta così è difficile rinunciare. Oggi il Redmi Note 11 Pro+ è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% che fa risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. Un minimo storico imperdibile per uno smartphone che a tutti gli effetti è un top di gamma, come abbiamo visto dalla scheda tecnica. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il telefono è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in pochissimi giorni. Vi consigliamo di approfittarne subito: le scorte stanno per terminare, come segnalato sulla pagina prodotto.

