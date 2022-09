Redmi Note 11R ufficiale: caratteristiche e prezzo

Dopo varie indiscrezioni, Redmi ha finalmente presentato in Cina il suo Redmi Note 11R 5G, il nuovo smartphone di fascia medio-bassa con connettività 5G. Il telefono presenta caratteristiche non molto dissimili dal Redmi Note 11E, inclusi il tipo di schermo (e la sua frequenza di aggiornamento), la fotocamera anteriore per i selfie e il processore targato MediaTek.

Tuttavia, il design posteriore del Redmi Note 11R è più simile ad una altro telefono, vale a dire il POCO M5. Il nuovo telefono di Xiaomi, quindi, tanto nuovo non è ma si tratta di un mix di componenti già viste, una sorta di Frankenstein realizzato con l’evidente scopo di ottimizzare la catena produttiva del gruppo. Il prezzo, però, giustifica le scelte tecniche di Redmi.

Redmi Note 11R: caratteristiche tecniche

Lo smartphone è dotato di un display LCD Full HD+ da 6,58 pollici (con risoluzione 2.408×1.080 pixel) con frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz. A causa della tecnologia LCD, che non permette di integrare un sensore sotto il display, il Redmi Note 11R ce l’ha montato di lato.

Il telefono ha il processore octa core MediaTek Dimensity 700, accoppiato a 4/6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il nuovo telefono economico di Redmi ha un sensore posteriore da 13 MP con apertura f/2.2 e uno da 2 MP con apertura f/2.4 per i ritratti. Un sensore da 5 MP per i selfie è invece inserito nel notch a V, nella parte alta e centrale del display.

Redmi Note 11R ha una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 18 W, quindi piuttosto lenta. Per gli amanti delle cuffie cablate, infine, c’è il jack audio da 3,5 mm.

Redmi Note 11R: quanto costa

Il nuovo Redmi Note 11R arriva in tre diverse colorazioni, vale a dire Ice Crystal Galaxy, Mysterious Black Realm e Polar Blue Ocean. È in vendita da oggi in Cina al prezzo di 1.099 yuan (al cambio attuale 158 euro) nella variante con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Servono 1.299 yuan (l’equivalente di 186 euro) per il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria e 1.499 yuan (215 euro) per quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna. Sul possibile arrivo in altri mercati, compreso quello europeo, al momento non sono state fornite indicazioni dall’azienda.