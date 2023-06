Redmi Note 11S in super sconto è best buy

La fascia di prezzo degli smartphone intermedi è un contesto complicato dove diventa sempre più difficile mettere le mani su prodotti di qualità ma che restino sotto i 300 euro di prezzo. Sempre più spesso, infatti, anche i telefoni di questa categoria raggiungono costi esagerati che li avvicinano pericolosamente ai top di gamma, ma senza ovviamente garantire le stesse performance.

Non è il caso di Redmi Note 11S che, di solito, può essere acquistato a 299,90 euro e che ha delle caratteristiche tecniche piuttosto interessanti, soprattutto per quanto riguarda le fotocamere con un sensore principale da 108 MP che, di solito, si vede sui telefoni di categoria superiore. Se a questo aggiungiamo l’offerta Amazon, con un ottimo 43% di sconto sul prezzo di listino, allora tutti i fortunati che sono in cerca di un nuovo smartphone economico potrebbero concludere un vero affare.

Redmi Note 11S – MediaTek Helio G96 – Versione 6/128 GB

Redmi Note 11S: scheda tecnica

Redmi Note 11S ha un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. Il processore scelto dall’azienda è un MediaTek Helio G96 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione espandibili tramite microSD. Un chip di buona qualità, con modem solo 4G, sviluppato per contenere il consumo energetico dei dispositivi che lo utilizzano, ma che comunque fa il suo dovere e non fa alzare troppo il prezzo dello smartphone.

Il comparto fotografico è formato da un sensore principale da 108 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), uno per gli scatti macro da 2 MP (f/ 2.4) e uno per la profondità di campo da 2 MP (f/ 2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.5).

Questo telefono, visto il chip utilizzato, deve fare a meno del 5G ma può comunque utilizzare le reti 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, il jack audio da 3.5 mm, il sensore a infrarossi e i moderni sistemi per rilevare la posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente, e non era scontato, anche il chip per l’NFC.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33W di potenza. Il sistema operativo in fine è Android 11 con interfaccia MIUI 13.

Redmi Note 11S: l’offerta Amazon

Redmi Note 11S è uno smartphone di fascia media con un ottimo rapporto qualità prezzo e una scheda tecnica che può riservare grandi sorprese, soprattutto per chi è alla ricerca di un dispositivo con un comparto fotografico da sfruttare in tutte le sue potenzialità. Generalmente è possibile acquistare questo telefono a 299,90 euro ma, grazie all’ottima offerta Amazon, oggi è disponibile a 169,90 euro (-43%, -130 euro) e con uno sconto così è un peccato lasciarselo scappare.

