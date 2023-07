Fonte foto: redmi

Acquistare uno smartphone entry level, molto spesso è una vera e propria scommessa, con il serio rischio di portare a casa un dispositivo molto economico ma dalle performance estremamente limitate che possono finire per deludere l’utente nell’uso quotidiano.

Ogni tanto, però, nel mare di dispositivi di questa fascia di prezzo, spunta qualche sorpresa come il Redmi Note 11S, uno smartphone low cost ma che ha dalla sua una scheda tecnica interessante, una buonissima autonomia e un comparto fotografico che può riservare diverse sorprese, soprattutto grazie a un sensore principale da 108 MP. Se a questo aggiungiamo gli sconti di Amazon, che permettono di acquistare questo dispositivo a un prezzo al di sotto dei 200 euro, cambiare telefono non è mai stato così vantaggioso.

Redmi Note 11S – Chip MediaTek Helio G96 – Versione 6/128 GB

Redmi Note 11S: scheda tecnica

Il Redmi Note 11S ha un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Helio G96, a cui si affiancano, in questo caso specifico, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/ 2.2), uno per gli scatti macro da 2 MP (f/ 2.4) e un ultimo sensore per la profondità, sempre da 2 MP (f/ 2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 (f/ 2.4).

In questo particolare modello non è presente il 5G e tra le connessioni disponibili troviamo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il sensore infrarossi, l’USB-C 2.0, il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33W, e promette fino a due giorni di utilizzo anche piuttosto intenso. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria MIUI 13, che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

Redmi Note 11S: l’offerta su Amazon

Redmi Note 11S è uno smartphone di fascia bassa ma che, grazie a una scheda tecnica molto ben studiata, riesce ad essere piuttosto versatile e conferma l’ormai ben nota volontà di Redmi di lanciare sul mercato dispositivi affidabili e con un costo non troppo elevato.

Il prezzo di listino è di 299,90 euro ma, grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 174 euro (-42%, -125,9 euro) e con uno sconto così, non possono esserci assolutamente dubbi e si può procedere tranquillamente con l’acquisto.

Redmi Note 11S – Chip Helio G96 – Versione 6/128 GB