Xiaomi, lo smartphone lowcost a un prezzo mini: costa pochissimo

Il re degli smartphone lowcost. Oggi a un prezzo ancora più basso e più interessante. Stiamo parlando del Redmi Note 12, l’ultima versione del telefono economico che oramai è diventato un best-seller anche in Italia. E non può essere altrimenti: il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 42%. Per un dispositivo che ha un costo di listino già abbordabile, si tratta di una promo speciale che lo fa diventare immediatamente uno dei migliori di tutto il web.

Il Redmi Note 12 è lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo ha un occhio di riguardo per le caratteristiche e le performance. Schermo abbastanza grande, processore prestazionale, ottima batteria e soprattutto un sensore fotografico principale che solitamente troviamo solo nei dispositivi di fascia superiore. In questi casi, l’unica cosa da fare è approfittarne immediatamente e acquistarlo.

Redmi Note 12: le caratteristiche

Non un mostro di potenza, ma nemmeno uno smartphone entry-level. Tra i dispositivi medio di gamma è sicuramente uno dei più apprezzati, anche grazie all’ottima affidabilità mostrata dai predecessori.

La scheda tecnica del Redmi Note 12 è una garanzia. A partire dallo schermo AMOLED da ben 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz (che solitamente troviamo solo su dispositivi di fascia superiore). Dimensioni extra large che lo rendono perfetto per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio e infatti ha ricevuto la certificazione Netflix HD. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, invece, rende il display più scorrevole e senza interruzioni. Presente anche la protezione dalle fastidiose luci blu, in modo da non stancare troppo gli occhi. La potenza è assicurata dal nuovo processore Snapdragon 4 Gen 1 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Si tratta della versione più potente e con più spazio d’archiviazione.

Non una, non due, ma ben tre fotocamere posteriore. Il comparto fotografico è una vera sorpresa: trovi un sensore principale da 50MP con a supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera per i selfie, invece, è da 8MP.

In uno smartphone di questo tipo, la batteria è sempre importante e infatti ne troviamo una da ben 5000mAh che assicura un’autonomia per più giorni con un utilizzo normale. C’è anche la ricarica rapida da 33W per avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Redmi Note 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo eccezionale, più basso anche del sito ufficiale del produttore. Oggi troviamo il Redmi Note 12 nella sua versione più performante in offerta con uno sconto del 42% a un prezzo di 162,03€. Risparmi più di 110€ sul prezzo di listino, una cifra tutt’altro che da disprezzare per uno smartphone che costa così poco. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Se hai bisogno urgentemente del telefono, questo è quello che devi acquistare: la consegna è prevista in meno di ventiquattro ore. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni.

