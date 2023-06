Redmi Note 12 al minimo storico: è il miglior affare di oggi

Lo smartphone lowcost di Redmi è in offerta con uno sconto del 44% e si risparmiano più di 110€ sul prezzo di listino. Ecco le caratteristiche

Il fine settimana si apre con un’offerta incredibile per uno smartphone che costa pochissimo, perlomeno oggi. E non stiamo parlando di un dispositivo uscito anni fa, ma di un telefono lanciato da pochissimi mesi e che sta registrando un numero elevatissimo di vendite. Stiamo parlando del Redmi Note 12, ultima versione di una delle gamme di smartphone più fortunate degli ultimi anni. In Italia oramai ne vediamo sempre di più e il merito è soprattutto del rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale.

Oggi, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 44% che ce lo fa pagare praticamente la metà. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori offerte per uno smartphone che possiate trovare sul web. A meno di 150€ è veramente complicato trovare di meglio. Il Redmi Note 12, infatti, ha tutto quello che serve: uno schermo di grandi dimensioni super fluido, un buon processore e un comparto fotografico che di certo non vi deluderà. Insomma, approfittatene immediatamente prima che la promo termini: il numero di scorte disponibili è limitato.

Redmi Note 12

Redmi Note 12: la scheda tecnica

Uno dei migliori smartphone lowcost che potete trovare sul mercato in questo momento. Mantenendo fede alla propria filosofia, anche in questa prima parte di 2023 Redmi ha lanciato sul mercato un telefono con pochi rivali nella sua fascia di prezzo. Il Redmi Note 12 offre tutto quello di cui una persona ha bisogno e anche qualcosa di più.

Partiamo dal primo elemento che balza immediatamente all’occhio: il display. Lo smartphone è dotato di uno schermo da 6.67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, una caratteristica che troviamo solamente negli smartphone di fascia superiore. Le dimensioni big lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, come testimonia la certificazione Netflix ricevuta. Inoltre, protegge anche gli occhi dalle fastidiose luci blu dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 685 supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Per non farci mancare nulla, nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Un comparto molto versatile e che si completa con la fotocamera frontale pensata appositamente per i selfie.

La batteria da 5.000mAh ti accompagna per tutta la giornata e in caso di bisogno è possibile sfruttare al meglio la ricarica rapida da 33W. Il sensore per le impronte digitali è posizionato lateralmente.

Redmi Note 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo scontatissimo per il Redmi Note 12, lo smartphone lowcost dell’azienda cinese da pochissimo lanciato anche in Italia. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 142€, con uno sconto di ben il 44% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera i 110€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La consegna è gratuita e avviene nel giro di qualche giorno. Bisogna essere veloci che le scorte stanno terminando.