Redmi Note 13, lo smartphone costa pochissimo: sconto mai visto prima

È lui lo smartphone che devi compare oggi. E non abbiamo paura di essere smentiti. Questo fine settimana comincia al meglio con l’offerta disponibile per il Redmi Note 13, il nuovo smartphone lowcost di Xiaomi che oggi trovi su Amazon a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 28% che fa scendere il prezzo sotto i 180 euro. Un vero affare per un telefono che ti permette di fare veramente di tutto, dallo scattare foto di ottima qualità all’utilizzare qualsiasi app, anche quelle più pesanti. Il tutto a un prezzo conveniente e accessibile a tutti.

Il Redmi Note 13 ha tutto quello che ti serve nella vita quotidiana. Lo schermo è di grandi dimensioni e con una risoluzione elevata; il processore è prestazionale e affidabile; nella parte posteriore trovi un comparto fotografico di livello superiore con un sensore principale da ben 108 megapixel e la batteria ti assiste per tutto il giorno. A meno di 180 euro è complicato trovare di meglio e con tutti i vantaggi riservati da Amazon, compresa la spedizione rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a quattordici giorni.

Redmi Note 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se stai cercando un nuovo smartphone e non vuoi spendere una cifra elevatissima, questo Redmi Note 13 fa al caso tuo. Grazie allo sconto Amazon del 28% oggi lo trovi a 179,99 euro invece di 249,99 euro, risparmiando anche una cifra tutt’altro da disprezzare. Si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Ti consigliamo di approfittarne subito: si tratta di uno dei telefoni più venduti in questi ultimi giorni e la promo potrebbe terminare molto presto. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni di Amazon.

Redmi Note 13: le caratteristiche

Leggendo la scheda tecnica del Redmi Note 13 si fa fatica a pensare che stiamo parlando di un dispositivo che costa così poco. Tutte le componenti sono di livello superiori ed è realizzato con estrema cura, come tutti gli smartphone Xiaomi. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo telefono.

Partiamo da uno degli elementi migliori del telefono: lo schermo. Il Redmi Note 13 è equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz che lo rende ottimo con qualsiasi contenuto. La luminosità raggiunge un picco di 1800 nit, il che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Si prende anche cura dei tuoi occhi e non affatica la vista dopo un utilizzo prolungato. A bordo è presente l’ottimo processore Snapdragon 685 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per salvare foto, video e installare tutte le app di cui hai bisogno.

Un altro elemento di spicco è il comparto fotografico. A dispetto del prezzo che potrebbe far pensare il contrario, il Redmi Note 13 è dotato di tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da ben 108 megapixel, lo stesso presente su dispositivi di livello superiore. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale è ad altissima risoluzione e ha anche uno zoom 3x senza perdita di dati.

Ottima anche la batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per assicurare il 100% di autonomia. Lo smartphone è anche a prova di schizzi ed è resistente ai graffi, come dimostra lo standard IP54.

