Xiaomi, questo smartphone lowcost costa pochissimo: prezzo in picchiata

Il nuovo anno è cominciato da oramai una decina di giorni, ma Amazon non ha perso le buone abitudini. Anche oggi troviamo offerte imperdibili per tantissimi prodotti differenti, tra cui alcuni degli smartphone più venduti del 2023. Ci riferiamo al Redmi Note 12, smartphone del brand cinese che ha riscosso un grandissimo successo negli ultimi mesi. Si tratta di un telefono lowcost che si posiziona nella fascia di prezzo più ambita dai produttori, quella compresa tra i 150 e i 250 euro. Se i vari iPhone e Galaxy S catturano l’attenzione degli appassionati, i veri best buy si nascondono nelle fasce di prezzo più basse. E questo Redmi Note 12 ne è l’esempio più fulgido.

Uno smartphone con un prezzo di listino molto interessante, che diventa straordinario grazie allo sconto del 36% che troviamo oggi su Amazon. Il prezzo scende al minimo storico e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. La versione in offerta è quella più potente con ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La scheda tecnica è quella di uno smartphone che vale molto più del prezzo a cui lo paghi oggi. Lasciarsi scappare questa opportunità sarebbe un grosso errore.

Redmi Note 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta per chi vuole spendere poco per il nuovo smartphone. Oggi trovi il Redmi Note 12 in promo speciale con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 168,76 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio è davvero considerevole e sfiora i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. Non è tutto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Redmi Note 12: la scheda tecnica

Non avrà le prestazioni di un iPhone 15 o di un Galaxy S23, ma costa anche molto meno della metà rispetto a questi smartphone e riesce in ogni caso ad assicurare prestazioni più che dignitose. La scheda tecnica del Redmi Note 12 mette in mostra un telefono che non ha paura di paragoni: caratteristiche equilibrate e che catturano l’attenzione.

Partiamo dallo schermo. Lo smartphone Xiaomi è dotato di un display AMOLED da ben 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Una frequenza di aggiornamento elevata e che permette di utilizzare al meglio videogame e app social. Il pannello ha ricevuto anche la certificazione Netflix HD che assicura la miglior risoluzione possibile per serie TV e film presenti sulla piattaforma di streaming. Il display protegge anche gli occhi dalle fastidiose luci blu che affaticano la vista. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 685, da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è quanto meglio si possa chiedere per un telefono di questa fascia di prezzo. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e fotocamera macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 8 megapixel. Gli scatti e i video sono di ottima fattura anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artficiale.

Non manca una batteria da 5000 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per ricaricare il dispositivo. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato ed è presente anche il jack audio per le cuffie, sempre più una rarità, ma ancora estremamente utile.

