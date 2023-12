Xiaomi, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: sconto esagerato

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Concludiamo questo 2023 nel migliore dei modi, con un’offerta strepitosa per uno degli smartphone lowcost più venduti in Italia quest’anno. Ci riferiamo al Redmi Note 12, smartphone di punta del brand cinese che oramai ha conquistato i cuori di tantissimi italiani e italiane. Smartphone che nella versione uscita quest’anno stupisce per l’ottimo rapporto qualità-prezzo che oggi diventa superlativo grazie allo sconto del 27%. Prezzo che fa segnare il minimo storico di questo ultimo periodo per la versione super potenziata del Redmi Note 12. Per acquistare lo smartphone venduto e spedito da Amazon, basta cliccare su questo link.

Infatti, il modello in offerta é quello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo smartphone é dotato anche di uno schermo molto ampio e di un ottimo processore con cui puoi utilizzare qualsiasi app senza nessun timore. Di livello anche il comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. La batteria dura tutto il giorno e con la ricarica rapida hai un’autonomia extra in pochissimo tempo. L’offerta di fine anno di cui tutti avevamo bisogno: approfittane subito.

Redmi Note 12: prezzo, offerta e sconto

Una promo da non farsi scappare e da cogliere al volo. Oggi trovi il Redmi Note 12 in offerta con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo 191,89 euro. Per questa versione si tratta del minimo storico e di un prezzo addirittura più basso del sito ufficiale. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Una promo da cogliere al volo per un ottimo smartphone lowcost.

Redmi Note 12: la scheda tecnica

Per essere considerato da tutti il re degli smartphone lowcost bisogna avere delle caratteristiche veramente uniche. E come al solito Xiaomi (Redmi è un brand del produttore cinese) ha fatto le cose nella maniera corretta.

Il Redmi Note 12 è un piccolo gioiello. Partiamo dall’elemento che salta immediatamente all’occhio: lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD che ti permette di godere al meglio di ogni contenuto multimediale. La luminosità è elevata e raggiunge un picco di 1200 nit. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz e lo rende super fluido con tantissime app differenti. Ha ricevuto anche la certificazione Netflix HD che assicura un’ottima visualizzazione di film e serie TV mentre sei in viaggio. Le performance sono assicurate dal processore Snapdragon 685 supportato da ben 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Non avrai nessun tipo di problema neanche con le app più esose.

Redmi ha pensato anche all’aspetto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. A completare il reparto posteriore una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 8 megapixel. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale la qualità degli scatti e dei video è veramente elevata.

Lo smartphone ha una batteria da 5000 mAh e arrivi fino a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica rapida da 33W che ti permette di avere il 100% di autonomia in circa un’ora. Presente anche il jack per le cuffie da 3,5mm e il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato.

