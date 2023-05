Redmi Note 12T Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha lanciato in Cina il nuovo smartphone Redmi Note 12T Pro. Questo nuovo dispositivo è a tutti gli effetti un telefono di fascia medio-alta se guardiamo al processore, alle memorie, alla batteria e alla ricarica, mentre lo schermo e le fotocamere sono di fascia inferiore. Un compromesso, quindi, che potrà rivelarsi interessante per molti utenti a patto che si conosca bene la scheda tecnica e si sappia cosa si sta comprando.

Sempre che lo si possa comprare anche in Italia, visto che al momento Redmi Note 12T Pro è disponibile solo sul mercato cinese dove, va detto anche questo, ha un prezzo di partenza veramente basso, di poco superiore ai 200 euro.

Redmi Note 12T Pro: caratteristiche tecniche

Redmi Note 12T Pro ha il processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, realizzato a 4 nanometri per coniugare alte prestazioni e bassi consumi (e altrettanto bassa produzione di calore). I tagli di memoria disponibili sono 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage a conferma che posizionamento di mercato del Realme Note è la fascia medio-alta del mercato.

Il display misura 6,6 pollici, è di tipo LCD con risoluzione FHD+ (2.460×1.080 pixel) e compatibilità Dolby Vision e HDR10+. Altissima la frequenza di aggiornamento, pari a 144 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente, come su tutti i telefoni con display LCD.

Il comparto fotografico sul retro è composto da tre sensori incastonati e i due principali sono incastonati in due diversi anelli color argento e con zigrinature in superficie. Il principale è da 64 MP (f/1.8) ma purtroppo senza OIS, lo stabilizzatore ottico, seguito dall’ultra grandangolare da 8 MP e dal macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 16 MP.

Il comparto audio è composto da una coppia di altoparlanti stereo, con certificazione Dolby Atmos.

Le connessioni includono tutto il necessario nel 2023: oltre al 5G, c’è anche il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3, il chip NFC e il sempre gradito jack da 3,5 millimetri per usare le cuffie cablate invece di quelle wireless Bluetooth.

La batteria, infine, ha una capacità di 5.080 mAh e la ricarica rapida è da 67W. Entrambi i valori sono molto buoni e faranno felici chi usa il telefono in modo molto intenso.

Redmi Note 12T Pro: disponibilità e prezzo

Non sappiamo, purtroppo, se Redmi Note 12T Pro arriverà o meno anche in Europa e in Italia, né eventualmente quando, né a che prezzo: al momento Xiaomi non lo comunica. Questi i prezzi ufficiali in Cina, al cambio attuale tra yuan ed euro: