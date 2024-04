Xiaomi, questo è lo smartphone che devi comprare oggi: prezzo stracciato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Non tutte le offerte sono uguali. Alcune colpiscono direttamente il cuore delle persone e per questo diventano in poco tempo le più amate e le più ricercate. L’offerta di cui ti parliamo oggi rientra esattamente in questa categoria e non potrebbe essere altrimenti. Oggi su Amazon trovi in promo speciale e al minimo storico il Redmi Note 13 nella versione 5G, telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo e che si posiziona in quella fascia di mercato dei medio di gamma, super competitiva e super presidiata dai produttori. Il Redmi Note 13, però, ha dalla sua una scheda tecnica da (quasi) top di gamma e soprattutto un’offerta che non hai mai visto prima.

Oggi lo smartphone di Redmi è in promo speciale con uno sconto del 30% e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Praticamente paghi la versione 5G come quella 4G, ma, oltre a performance migliori, hai anche un ottimo comparto fotografico con sensore principale da 108 megapixel. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

Redmi Note 13

Redmi Note 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con un prezzo così, non devi far altro che acquistarlo subito. Oggi trovi il Redmi Note 13 in offerta speciale con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 174,99 euro. Un risparmio considerevole che lo fa diventare un vero best-buy. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo, come da nuove indicazioni di Amazon.

Redmi Note 13

Redmi Note 13: caratteristiche tecniche

Il miglior smartphone nella sua fascia di prezzo. Senza troppi giri di parole basta questo per capire le potenzialità e le caratteristiche di questo Redmi Note 13. Uno smartphone completo, versatile e pensato per la vita di tutti i giorni. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che spicca su tutto il resto: lo schermo. Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Per uno smartphone che costa meno di 175 euro si tratta di un super pannello. La frequenza di aggiornamento così elevata lo rende fluido con qualsiasi applicazione. Inoltre, è dotato dell’attenuazione precisa del display che blocca qualsiasi effetto stroboscopico e assicura una regolazione accurata delle luminosità, diminuendo anche l’affaticamento agli occhi. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 6080 con modem 5G integrato, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Per migliorare le performance, è presente anche l’espansione dinamica della memoria RAM che sfrutta lo spazio di archiviazione libero.

Oltre a tutto questo, il Redmi Note 13 ha anche un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Un comparto equilibrato e versatile che non ti deluderà. La fotocamera frontale è da 16 megapixel.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale dello smartphone. Supporta anche la ricarica rapida fino a 33 W.

Redmi Note 13