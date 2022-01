Redmi sta per lanciare un nuovo Smart TV 4K economico con Android TV

La cinese Xiaomi sta per lanciare un nuovo Smart TV 4K economico, con marchio Redmi, destinato al mercato globale e che, quindi, potrebbe arrivare anche in Europa e in Italia. Il lancio del nuovo modello è previsto a brevissimo, insieme ad altri prodotti del brand cinese che appartiene al gruppo Xiaomi.

Se da una parte il colosso asiatico ha, solo pochi giorni fa, confermato che il 9 febbraio presenterà i suoi nuovi attesi smartphone della gamma Redmi Note 11, dall’altra sembra che la compagnia lo stesso giorno lancerà sul mercato anche un nuovo Smart TV. Stando agli ultimi rumor si tratterebbe del Redmi Smart TV X43, un Smart TV 4K economico con Android TV, che non passerà inosservato. Il numero nel nome, vale a dire 43, sta ad indicare le dimensioni in pollici del pannello del televisore: si tratta, quindi, di un modello entry level visto che proprio 43 pollici è, oggi, la dimensione minore offerta da quasi tutti i produttori, nonché la dimensione minima affinché la risoluzione 4K sia realmente apprezzabile..

Redmi Smart TV X43 4K in arrivo

Ricordiamo che al momento la gamma Redmi Smart TV X è disponibile in tre varianti: Redmi Smart TV X65 (da 65 pollici), Redmi Smart TV X55 (da 55 pollici) e Redmi Smart TV X50 (da 50 pollici). L’azienda lancerà il modello X43, con una dimensione del pannello di 43 pollici, il 9 febbraio.

Da quel che sappiamo al momento, Redmi Smart TV X43 sarà dotato di un display 4K con supporto all’HDR e al Dolby Vision, e quest’ultima è una specifica raramente presente sugli Smart TV entry level da 43 pollici.

La prossima Smart TV del sub-brand di Xiaomi avrà in dotazione anche un sistema di altoparlanti da 30 W, lo stesso impianto audio adottato dai modelli con il display più grande (Smart TV X65, X55 e X50). Si tratta di una potenza un po’ superiore alla media delle Smart TV in commercio (di solito i modelli di fascia bassa si fermano a 20 watt), ma nulla che possa soddisfare l’audiofilo.

Per quanto riguarda l’hardware, la compagnia cinese al momento non ha fornito i dettagli salienti. Tuttavia, i rumor raccontano che Redmi Smart TV X43 sarà un “Future Ready Flagship Performance", il che significa che possiamo aspettarci lo stesso hardware dei fratelli maggiori: il terzetto di Smart TV della gamma X già disponibili sul mercato è dotato di una CPU quad-core, con a 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per le app.

A proposito di app: il nuovo Smart TV 4K economico targato Redmi sarà dotato dell’interfaccia utente PatchWall, sviluppata da Xiaomi ma basata su Android TV. Ciò vuol dire che ci sarà l’integrazione dei servizi IMDB e la possibilità di scaricare le app da Google Play Store.

Redmi Smart TV X43: il sistema operativo

Infine, in termini di disponibilità, la Redmi Smart TV X43 dovrebbe essere disponibile a livello globale nei primi mesi del 2022. Per quanto riguarda il prezzo, al momento non abbiamo indicazioni precise. Tuttavia, considerando i prezzi bassi dei prodotti Redmi, questa Smart TV potrebbe avere un costo veramente alla portata di tutti.

Va però specificato che, almeno al momento, il resto della gamma Smart TV X di Redmi non è ancora arrivata in Italia. Ma non è da escludere che lo faccia proprio con questo modello economico.