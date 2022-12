Natale 2022: tre robot aspirapolvere da regalarsi con gli sconti

Tra i tanti elettrodomestici smart che ci accompagnano nelle incombenze quotidiane, un posto di primo piano lo meritano i robot per la pulizia dei pavimenti, utili per spolverare e spazzare ma anche per lavare le superfici dure. Il vantaggio di questi elettrodomestici di ultima generazione è che possono essere programmati attraverso un app dedicata o i comandi vocali e poi lasciati lavorare in totale autonomia. Ciò significa ridurre moltissimo il tempo che noi dobbiamo dedicare alla pulizia dei pavimenti..

Nel caso delle tre offerte in corso su Amazon e che riguardano il Dreame L10 Pro, l’Ecovacs Deebots N8 Pro Care e l’iRobot Roomba 971 si presenta la grande opportunità di farsi, di fare o di farsi fare un bellissimo e gradito regalo di Natale: lo sconto in alcuni casi sfiora la metà del prezzo di listino.

Dreame L10 Pro: caratteristiche tecniche

Dreame L10 Pro è un robot che aspira e lava prodotto di Xiaomi e proprio con l’app Xiaomi Home è possibile impostare tutte le operazioni di pulizia, le barriere e le routine per configurare il robot. La potenza di aspirazione è di 4.000 pascal (piuttosto elevata rispetto alla media), con quattro livelli impostabili per garantire che ogni tipologia di sporco, dai peli di animali domestici alla polvere, sia raccolto all’interno del serbatoio da 570 millilitri. La vaschetta dell’acqua, invece, può contenere 270 millilitri.

Il sistema di navigazione è basato su un LiDar a doppio laser, molto più preciso di un normale radar nell’individuare ed evitare gli ostacoli grazie anche al sensore 3D ToF. La batteria ha una capacità di 5.200 mAh, è sufficiente per 150 minuti di pulizia o 200 metri quadrati e richiede una ricarica di due ore e mezza per ripristinarsi completamente.

Il prezzo di listino del Dreame L10 Pro è di 499,99 euro, adeguati alla scheda tecnica di ultima generazione, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo scontato di oltre un terzo a 289 euro (-36%, -210,89 euro).

Ecovacs Deebots N8 Pro Care: caratteristiche tecniche

La potenza di aspirazione dell’Ecovacs Deebots N8 Pro Care è di 2.600 Pascal e il robot riesce ad aspirare facilmente anche peli di animali domestici, per poi passare al lavaggio con il panno umido.

Ha ben quattro modalità di lavaggio settate per la tipologia di superficie: laminato, PVC, parquet, piastrelle. Per ogni modalità viene erogata la giusta quantità di acqua per evitare di rovinare il pavimento.

Non bisogna neanche preoccuparsi di svuotare troppo spesso la vaschetta in cui viene raccolta la polvere, avendo quest’ultima una capacità di 420 millilitri, mentre il serbatoio dell’acqua da 240 millilitri è sufficiente per pulire una superficie di circa 100 metri quadri con sporco normale.

Il sensore per il rilevamento dei tappeti e della moquette abbinato alla funzione TrueDetect 3D rileva ogni tipo di ostacolo, mentre il sistema TrueMapping N8 Pro Care, consente al robot di avere una mappa della casa molto precisa anche se ci sono più piani. E’ possibile creare delle barriere virtuali, cioè zone interdette entro cui non deve eseguire le operazioni di pulizia.

Infine, la batteria ha una capacità di batteria da 3.200 mAh per 110 minuti di lavoro e 4 ore di ricarica.

Il prezzo di listino del robot Ecovacs Deebots N8 Pro Care è di 569 euro, ma che grazie all’offerta in corso su Amazon è scontato di quasi la metà a 309,99 euro (-46%, -259,01 euro).

iRobot Roomba 971: caratteristiche tecniche

iRobot Roomba 971 è un elettrodomestico progettato specificatamente per aspirare la polvere dalle superfici in totale autonomia e non ha la funzione di lavaggio. E’ dotato del sistema di navigazione vSLAM basato su sensore ottico per il rilevamento degli ostacoli e della funzione "Ricarica e riprendi": se la carica non basta, torna alla stazione, si ricarica e poi riprende le pulizie.

Il vantaggio di essere un robot specifico per l’aspirazione è nel cassetto della polvere, che ha una capienza elevatissima: ben 600 millilitri, molto di più di quanto possono offrire i robot che lavano e aspirano. In più, questo Roomba 971 è dotato di doppia spazzola per staccare la polvere da terra.

La batteria assicura un’autonomia di pulizia di 75 minuti, sufficienti a pulire una superficie di 100/120 metri quadrati.

Il prezzo di listino del robot aspirapolvere iRobot Roomba 971 è di 499 euro scontati quasi della metà con l’offerta in corso su Amazon a 299,99 euro (-40%, -199,01).

