Fonte foto: Dreame

Un robot aspirapolvere è una soluzione che, davvero, può cambiare la vita degli utenti, soprattutto per coloro che scelgono per un prodotto di fascia alta, con tutte le migliori tecnologie per garantire una pulizia efficiente e completamente automatizzata.

Tra le migliori offerte del Prime Day di Amazon ci sono sicuramente quelle su Dreame L10s Ultra e Dreame L10 Ultra, due robot top di gamma che arrivano a un prezzo super scontato da non lasciarsi assolutamente scappare.

Come tutte le offerte Prime Day, anche questa è riservata agli iscritti ad Amazon Prime. Per iscrivervi gratis ad Amazon Prime, basta cliccare qui.

Dreame L10s Ultra e Dreame L10 Ultra: caratteristiche tecniche

Il Dreame L10s Ultra e il Dreame L10 Ultra sono due robot aspirapolvere molto simili tra loro ma con qualche differenza riguardo le funzionalità, con l’L10 Ultra che ha qualche particolarità in meno rispetto l’altro modello, che non compromette assolutamente l’utilizzo finale del dispositivo. Entrambi i robot, infatti, garantiscono una potenza di aspirazione di 5.300 Pa e entrambi hanno i moci rotanti che vengono lavati e asciugati dopo ogni utilizzo.

Dreame L10 Ultra – Robot aspira-lava con stazione di ricarica

Dreame L10S Ultra – Robot aspira-lava con stazione di ricarica e serbatoio detersivo

La prima differenza riguarda il Dreame L10s Ultra che ha anche un piccolo serbatoio per il detergente (posizionato sulla stazione di ricarica) che viene utilizzato in piena autonomia durante la pulizia. Nell’altro modello, invece, non è presente questa funzione e sarà l’utente a dover inserire il detergente all’interno della vaschetta dell’acqua pulita. Una differenza importante che con la procedura automatizzata garantisce sempre un utilizzo ottimale del prodotto, che viene diluito al bisogno a ogni avvio delle operazioni di pulizia.

L’altra grande differenza sta nella videocamera installata sul robot, con quella della versione L10s che, oltre che per riconoscere gli ostacoli, può essere sfruttata anche per la video sorveglianza tramite l’applicazione ufficiale. Sulla versione S c’è anche un microfono omnidirezionale che può essere utilizzato per comunicare con le persone in casa.

Oltre a questo, entrambi i robot utilizzano la navigazione tramite sensore LiDAR che, grazie anche a un algoritmo SLAM avanzato, permette di creare una mappa 3D modificabile dell’appartamento, pianificando i percorsi di pulizia più efficienti.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, su entrambi i modelli contiene i serbatoi con i sacchetti per la raccolta della polvere (da 3 litri), quello per l’acqua pulita (2,5 litri) e quella sporca (2,4 litri). Su quella del Dreame L10 Ultra, però, non ci sono i tasti touch per controllare il dispositivo, cosa che invece è disponibile nell’altra versione. Una particolarità piuttosto utile che consente di utilizzare il robot anche senza l’applicazione.

Entrambi i robot sono compatibili con Alexa, Siri e Google Assistant e possono essere, quindi, utilizzati dall’utente tramite i comandi vocali. Infine su tutti e due i modelli c’è una batteria da 5200 mAh per una lunga autonomia dichiarata dall’azienda di circa 3 ore e 30 minuti.

Dreame L10s Ultra e Dreame L10 Ultra: l’offerta del Prime Day

Questi robot aspirapolvere rappresentano una soluzione di fascia alta per curare l’igiene della propria abitazione e, nonostante le piccole differenze, sono entrambi tra gli strumenti più tecnologici attualmente sul mercato.

A fronte di questo non stupiscono i prezzi non proprio contenuti con il Dreame L10s Ultra che costa 1099,99 euro e il Dreame L10 Ultra che può essere, invece, acquistato a 899 euro. Grazie agli sconti del Prime Day, però, il prezzo della versione S scende a 767,59 euro (-30%, -332,40 euro), mentre l’L10 arriva a 649 euro (-28%, -250 euro) e con uno sconto così è difficile non farsi tentare dall’offerta.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Dreame L10 Ultra – Robot aspira-lava con stazione di ricarica

Dreame L10S Ultra – Robot aspira-lava con stazione di ricarica e serbatoio detersivo