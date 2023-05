Ecovacs Deebot X1 Turbo, il robot top di gamma è scontatissimo

I robot aspirapolvere e lavapavimenti migliori sono il sogno di moltissimi italiani e, purtroppo, spesso un sogno restano perché sono davvero costosi: si parte da almeno mille euro, si arriva anche a 1.500 per la fascia "premium" con il maggior livello di autonomia durante la pulizia. Si dirà: soldi spesi bene. Ed è verissimo, ma non tutti possono spendere cifre così alte e, per questo, ben venga l’offerta in corso su Ecovacs Deebot X1 Turbo, che insieme a Dreame L10 Ultra è tra i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti oggi in commercio e che, adesso, su Amazon si compra con uno sconto di oltre un terzo del prezzo di listino.

’Ecovacs Deebot X1 Turbo – Con stazione di ricarica e lavaggio pannetti

Ecovacs Deebot X1 Turbo: caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot X1 Turbo è un sistema di pulizia completo, con robot che aspira e lava e con stazione di ricarica e lavaggio dei pannetti dotata di un contenitore da 4 litri l’acqua sporca e di uno altrettanto capiente per l’acqua pulita. La stazione provvede anche ad asciugare con un getto d’aria freddo i due pannetti rotanti, per evitare la formazione di muffe e batteri.

Sulla parte superiore del robot si trova la torretta LiDAR che consente all’elettrodomestico la navigazione in casa e a evitare gli ostacoli. Sulla parte frontale, invece, c’è la telecamera Starlight che con il sensore dToF, che permette di mappare la casa in 3D e soprattutto di riconoscere gli ostacoli.

Nella parte sottostante del robot, si trovano due spazzole laterali rotanti che spingono lo sporco verso la zona centrale, dove viene aspirata con una potenza di 5.000 Pascal verso il serbatoio interno da 400 millilitri. Un secondo contenitore da 80 ml contiene l’acqua pulita che sarà spruzzata sui pannetti rotanti che così possono lavare le superfici.

Gli assistenti vocali integrati sono Yiko (sviluppato in casa da Ecovacs), Amazon Alexa o Google Assistant. La batteria da 5.200 mAh secondo le specifiche del produttore, assicura 260 minuti di pulizia completa, per una superficie massima di 360 metri quadri.

Ecovacs Deebot X1 Turbo: l’offerta Amazon

Ecovacs Deebot X1 Turbo ha un prezzo di listino di 1.099 euro che, è giusto sottolinearlo, è perfettamente in linea con il mercato: parliamo di fascia altissima, "premium", dove i concorrenti si contano sulle dita di una mano. Per questo l’offerta Amazon in corso è davvero strepitosa: 698,99 euro (-36%, -400,01 euro). Resta una cifra importante, è vero, ma il rapporto prezzo-caratteristiche sale alle stelle.

