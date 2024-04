Google Pixel 8 al minimo storico: con lo sconto Amazon è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un minimo storico da non farsi scappare e non solo per l’eccezionalità dell’offerta, ma soprattutto per il dispositivo di cui si sta parlando. Oggi, infatti, è disponibile il Google Pixel 8, l’ultima versione dello smartphone dell’azienda di Mountain View, in offerta con un super sconto del 28% che fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Si tratta di una promozione speciale essendo un dispositivo da poco uscito sul mercato e soprattutto tra i più "chiacchierati" degli ultimi mesi.

Il motivo è molto semplice: a catturare l’attenzione non sono solo le caratteristiche e le componenti presenti sullo smartphone che, per inciso, sono da vero top di gamma, quanto le funzionalità e le tecnologie presenti a bordo. Il Google Pixel 8, infatti, è il primo smartphone a integrare i sistemi innovativi di intelligenza artificiale sviluppati da Google. L’intelligenza artificiale non la trovi solo nell’app fotocamera, ma in ogni funzione dello smartphone. Puoi tradurre una frase o il testo presente in un cartellone in pochissimi secondi, oppure cercare un oggetto cerchiandolo semplicemente in una foto. Tutte funzioni utili e che ti semplificano la vita.

Google Pixel 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo del Google Pixel 8 è un vero affare. Oggi trovi lo smartphone top di gamma dell’azienda di Mountain View a un prezzo di 579 euro, con uno sconto di ben il 28% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web. A questo prezzo diventa un vero best-seller e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno. Non farti scappare questa occasione, la promo potrebbe terminare molto presto.

Google Pixel 8: le caratteristiche e le funzionalità uniche

Cosa rende speciale il Google Pixel 8 e lo differenzia da tutti gli altri smartphone presenti sul mercato? Il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google che semplifica tantissime funzioni quotidiane. Puoi, ad esempio, filtrare le chiamate in entrata, in particolar modo quelle degli scocciatori e dei call center. Oppure con la funzione Cerchia e Cerca puoi fare rapidamente le ricerche sul web disegnando un cerchio intorno a un’immagine, a un testo o a un video. Oppure puoi tradurre dal vivo e in tempo reale mentre stai conversando con una persona (il sistema supporta ben 49 lingue). Tante piccole funzionalità che ti risolvono piccoli problemi quotidiani.

Il Google Pixel 8, però, non è semplicemente questo, ma anche tanto altro. Stiamo parlando di un vero telefono top di gamma con componenti di ultima generazione. A partire dal display OLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende l’utilizzo quotidiano molto più fluido e scorrevole. Ottimo anche il processore Tensor G3 prodotto da Google e ottimizzato appositamente per questo smartphone (è lo stesso presente anche sul modello Pro). Lo spazio di archiviazione è di 128 gigabyte.

L’altro punto forte degli smartphone Pixel è da sempre il comparto fotografico. E la conferma arriva anche su questo Google Pixel 8. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 10,5 megapixel. A fare la differenza, però, è l’intelligenza artificiale. Oltre a offrire strumenti innovativi per editare immagini e foto ed eliminare ogni imperfezione, interviene in tempo reale per ottimizzare tutti i vari preset fotografici. Il risultato è straordinario e posiziona il Google Pixel 8 nelle prime posizioni in un’ipotetica classifica dei migliori cameraphone sul mercato.

Chiudiamo con una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie al lavoro fatto da Google lato software. E riguardo il sistema operativo, l’altra novità riguarda gli aggiornamenti: l’azienda di Mountain View ha assicurato di supportare lo smartphone per diversi anni, garantendo update sia di sicurezza sia delle funzionalità.

