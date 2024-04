Trama e cast di Atlas, il nuovo film con Jennifer Lopez

Fonte foto: Netflix

Nel 2023 il pubblico l’ha vista nella commedia sentimentale Un matrimonio esplosivo su Prime Video e nel thriller ambientato in Alaska The Mother su Netflix. Ora Jennifer Lopez sta per tornare con Atlas, un nuovo film ambientato nello spazio in cui la poliedrica attrice e cantante veste i panni di una analista del Governo in missione per sconfiggere un antico nemico: un robot guerriero che le ha sconvolto la vita. Scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite, il film sci-fi è diretto da Brad Peyton.

Trailer e trama di Atlas con Jennifer Lopez

Pronti all’azione.

Atlas, con Jennifer Lopez, arriva il 24 maggio! pic.twitter.com/BTMmVUDtPX — Netflix Italia (@NetflixIT) April 23, 2024

Nella trama del film thriller, fantascienza, azione e dramma si mescolano. La protagonista è Atlas Shepherd (interpretata da Jennifer Lopez), una data analyst brillante, ma solitaria e senza alcuna fiducia nell’intelligenza artificiale (IA). Atlas è la figlia dello scienziato i cui esperimenti sulla IA hanno portato il mondo in una nuova era, una trentina di anni prima rispetto agli eventi raccontanti nel film, ed è la “sorella” del terrorista che ha guidato la rivoluzione dei robot.

«Atlas è una persona che ha praticamente escluso il mondo intorno a sé», ha spiegato Lopez a Netflix. «Non si fida di nessuno e non vuole avere niente a che fare con l’intelligenza artificiale».

Atlas viene però coinvolta in una missione spaziale con l’obiettivo di catturare un robot ribelle, con il quale la protagonista condivide una parte del suo passato. Nel corso dell’avventura la donna è costretta ad allearsi con la tecnologia nei confronti di cui si sente così ostile, adattandosi a usare un’armatura high-tech e intuendo che l’unico modo per salvare l’umanità dall’intelligenza artificiale è fidarsi di quest’ultima.

«Il cuore di Atlas è davvero la fiducia e quanto sia difficile fidarsi delle persone», ha spiegato il regista Bred Peyton a Netflix. «Atlas è raccontato attraverso lo sguardo di una donna che sta imparando a fidarsi dopo aver subìto un trauma che le ha sconvolto la vita. È un promemoria di come dobbiamo avere relazioni profonde e significative nella nostra vita. Non puoi fare tutto da solo; devi scegliere di fidarti delle persone a un certo punto e lasciarle entrare».

Per Lopez, Atlas è certamente un film di azione e sci-fi, ma anche una storia di amicizia e, a suo modo, d’amore. «Vedo sempre tutto come una storia d’amore, ma questo è un diverso tipo di amore tra due esseri che si incontrano in circostanze disastrose e si insegnano a vicenda come essere più umani».

Il cast di Atlas

Per Jennifer Lopez girare questo film è stata una sfida. Quando si trova in missione sul lontano pianeta GR39, la protagonista indossa un’armatura high-tech robotizzata: tutte queste scene sono state girate con un green screen, dunque senza set né ambientazione. «Sei lì, da sola», ha detto Lopez a Netflix, e devi «immaginare tutto».

A parte la già citata protagonista, il cast di Atlas include Simu Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong, Abraham Popoola e Lana Parrilla.

Quando esce Atlas in streaming

Il film Atlas sarà disponibile in streaming su Netflix dal 24 maggio 2024.