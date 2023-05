Dreame L10 Ultra, ora conviene di più con l'offerta lampo su Amazon

Tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti arrivati sul mercato negli ultimi mesi i migliori sono certamente i modelli top di gamma d Dreame e di Ecovacs. Si tratta di dispositivi "premium", ricchissimi di funzioni ma dal prezzo molto elevato. Per questo motivo è sempre bene stare attenti alle offerte Amazon perché, ogni tanto, arriva un’offerta lampo da prendere al volo.

Come quella di oggi su Dreame L10 Ultra, versione leggermente meno evoluta del top di gamma Dreame L10S Ultra, che ha prestazioni eccellenti e un prezzo non per tutti. Oggi, con l’offerta lampo, costa 150 euro in meno.

Dreame L10 Ultra – Con stazione di ricarica e svuotamento

Dreame L10 Ultra: caratteristiche tecniche

Dreame L10 Ultra è un sistema completo per la pulizia dei pavimenti perché, grazie alla stazione di ricarica, provvede anche alla manutenzione dei pannetti, che al termine del ciclo di pulizia vengono lavati e asciugati con aria calda per evitare la formazione di muffe, batteri e funghi.

La stazione di ricarica contiene al suo interno tre contenitori: il primo da 2,7 litri contiene l’acqua pulita, che sarà usata per lavare la coppia di pannetti e per ricaricare la vaschetta del robot, il secondo da 2,4 litri, in cui è aspirata l’acqua sporca del dopo lavaggio dei moci, e il sacchetto da 3 litri che raccogliere la polvere aspirata dal robottino (così lo svuota).

Il robot vero e proprio, invece, ha al suo interno una coppia di contenitori, il primo con una capacità di 180 ml per l’acqua che servirà a lavare le superfici, e il secondo da 240 ml, che serve a raccogliere lo sporco e la polvere.

La potenza di aspirazione del robot Dreame L10 Ultra è di 5.300 Pa (Pascal). Per dare termini di riferimento, ricordiamo che la maggior parte degli elettrodomestici di questa categoria ha una potenza di aspirazione, peraltro già considerata buona, che oscilla tra i 2.000 e i 3.000 Pa.

Il robot Dreame L10 Ultra quindi, grazie all’ampia capacità di aspirazione, è in grado di staccare (letteralmente) dalle superfici i più piccoli granelli di polvere e i peli di eventuali animali domestici.

Mentre aspira, il robot lava anche il pavimento: il movimento circolare a 180 giri al minuto dei pannetti rimuove anche le macchie secche, ed è possibile regolare la quantità di acqua usata nel lavaggio.

Il sistema di navigazione LiDar, con videocamera frontale e ultrasuoni, permette al Dreame L10 Ultra di non sbattere contro gli ostacoli e di creare una mappa 3D della casa, fino a 3 piani. Il robot riconosce i tappeti e dopo aver sollevato i pannetti di 7 millimetri per non bagnarli, mette il turbo all’aspirazione.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh sufficiente, secondo le specifiche del produttore, a pulire e lavare una superficie di 200 metri quadrati circa. Dettaglio, finale, ma non per questo meno utile, è che il rumore emesso dal DreameBot L10 Ultra non supera i 59 decibel, un valore ottimo.

Dreame L10 Ultra: l’offerta Amazon

Dreame L10 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma, con un prezzo di listino di 899 euro. Costa molto, ma è uno dei modelli più evoluti attualmente disponibili e chi lo ha provato è rimasto mediamente molto soddisfatto, come confermano le recensioni di utenti veri.

Con l’offerta lampo su Amazon, tuttavia, è possibile pagarlo solo 749 euro (-17%, -150 euro). Trattandosi di un’offerta lampo, però, bisogna fare molto in fretta.

Dreame L10 Ultra – Con stazione di ricarica e svuotamento