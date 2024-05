Ricchi a tutti i costi, la nuova commedia con Christian De Sica

Fonte foto: Netflix

Nel film Natale a tutti i costi una coppia fa un ultimo, disperato tentativo per riavvicinarsi ai figli grandi fingendo di avere ereditato sei milioni da una vecchia zia. Ora i protagonisti di quella storia, Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Claudio Colica e Dharma Mangia Woods, tornano su Netflix con una nuova avventura tutta da ridere. Parliamo del sequel Ricchi a tutti i costi, in cui la famiglia è più unita che mai per riuscire ad accaparrarsi l’eredità della nonna e a far fuori il suo nuovo fidanzato dalle dubbie intenzioni.

Trailer e trama di Ricchi a tutti i costi

Natale a tutti i costi, uscito nel 2022 e ancora visibile su Netflix, è il remake del film Mes très chers enfants. Quasi due anni dopo gli stessi protagonisti tornano in questo nuovo film sempre diretto di Giovanni Bognetti, che è già stato il regista di I babysitter e Il mammone.

Intervistato da The Hollywood Reporter a dicembre 2023, De Sica raccontava: «Ho finito da poco un film a Minorca con Angela Finocchiaro, Claudio Colica e Darma Mangia Woods (…), è il sequel di Natale a tutti i costi, per Netflix. L’avevamo fatto così, quasi per gioco, lo scorso anno. Alla fine l’hanno tradotto in 28 lingue (…) È stato quarto in America e terzo nel mondo, e allora abbiamo fatto questo Ricchi a tutti i costi, sempre la stessa famiglia».

Cosa succede in Ricchi a tutti i costi, dunque? Quando la nonna si innamora di un corteggiatore spudorato e decide di sposarlo in Spagna, sull’isola di Minorca, la sua famiglia (ovvero i coniugi interpretati da De Sica e Finocchiaro e i loro figli, che hanno il volto Mangia Woods e Colica) temono che l’uomo abbia in realtà la ben più losca intenzione di rubare la ricca eredità dell’anziana.

Per evitare che i soldi finiscano in mani sbagliate, i protagonisti decidono di provare a uccidere il fidanzato della nonna: un piano criminale che, sebbene unisca la famiglia più che mai, si rivela decisamente difficile da attuare.

L’irriverente commedia italiana dura un’ora e mezza. Questo il trailer ufficiale:

Il cast di Ricchi a tutti i costi

Oltre agli interpreti già citati, il cast di Ricchi a tutti i costi include Fioretta Mari (anche lei già vista in Natale a tutti i costi, oltre che nei film Diversamente e Un amore così grande) e Antonino Bruschetta (celebre per il suo ruolo nella serie tv Boris e visto recentemente nei film In fuga con Babbo Natale, Io e mio fratello e Gli anni belli).

Nel cast ci sono anche Darko Perić (l’attore serbo naturalizzato spagnolo che ha interpretato Helsinki in La casa di carta), Irma Carolina Di Monte (attrice argentina che da anni lavora in Italia ed è nota, ad esempio, per il ruolo in Distretto di polizia), Teresa Piergentili (vista in Tiramisù e Sole cuore amore) e Fernando Albizu.

Quando esce Ricchi a tutti i costi in streaming

Il film Ricchi a tutti i costi esce su Netflix il 4 giugno 2024.