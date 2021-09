Rimborsi Cashback: brutte notizie per chi cambia IBAN

Il primo semestre del programma Cashback di Stato è ormai finito da mesi, il secondo semestre è stato annullato, non ci sono notizie certe in merito al riavvio dell’iniziativa a gennaio 2022 e, nel frattempo, ci sono ancora utenti del programma che non hanno ricevuto il bonifico del rimborso per il primo semestre.

Non parliamo del Super Cashback da 1.500 euro, per il quale i tempi sono ancora lunghi, ma del Cashback ordinario fino a 150 euro per gli utenti che hanno effettuato almeno 50 transazioni valide nel periodo gennaio-giugno 2021. La stragrande maggioranza di essi ha ricevuto quanto gli spettava, ma alcuni di loro ancora no. Come è noto, quasi sempre il problema deriva dall’inserimento all’interno dell’app IO di un IBAN per l’accredito sbagliato, o dal mancato inserimento dell’IBAN stesso. Ma cosa succede dopo che l’utente cambia IBAN? Dopo quanto tempo arriva il rimborso Cashback?

Rimborsi Cashback: il messaggio su IO

Queste domande se le sono poste in molti e alcuni di loro le hanno poste anche al supporto online dell’app IO, ricevendo tutti lo stesso messaggio di chiarimento. Un messaggio importante, perché ci dice quali saranno i tempi per il pagamento dei rimborsi.

IO, nel messaggio, spiega che “Tutti i bonifici sono stati effettuati sull’IBAN per l’accredito che risultava impostato in app IO alla data del 15 luglio, quando tutti i dati inseriti dai partecipanti al programma Cashback sono stati raccolti e trasmessi a Consap“.

Di conseguenza chi a quella data non aveva inserito l’IBAN, o ne aveva inserito uno sbagliato, ha “saltato" la prima tornata di rimborsi. Ma non ha perso il diritto a ricevere il rimborso: ancora oggi può correggere l’IBAN. Tuttavia, dalla correzione al pagamento passerà del tempo. Quanto? Non poco.

Rimborsi Cashback: quando arrivano i soldi

Anche a questa domanda ha risposto il team di supporto di IO, ma la risposta non farà felici molti utenti che hanno modificato l’IBAN: “Entro 60/90 giorni dalla registrazione del nuovo IBAN in app IO, Consap provvederà ad effettuare un nuovo bonifico e riceverai un altro messaggio in app con l’esito dell’operazione“.

C’è quindi da aspettare: dal momento in cui viene cambiato l’IBAN per l’accredito all’emissione del rimborso, infatti, potrebbero passare anche 3 mesi.