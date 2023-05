Risate e azione: ecco Medellin

Commedia e azione, adrenalina e risate. Sono questi gli ingredienti vincenti di Medellín, il nuovo film Original Francese di Franck Gastambide in arrivo su Prime Video. Gastambide, già noto per Pattaya, Taxi 5 e Validé, è anche tra i protagonisti del film. Inoltre, sua è l’idea originale del lungometraggio e la firma sulla sceneggiatura, insieme a quella di Charles Van Tieghem (Validé). Ecco tutte le cose da sapere su trama, cast e data di uscita.

Il cast di Medellin

Oltre a Gastambide, nel cast di Medellin ci sono Ramzy Bedia (giù visto in La Tour Montparnasse Infernale), Anouar Toubali (Pattaya), Brahim Bouhlel (Validé), Raymond Cruz (Breaking Bad) ed Essined Aponte (S.W.A.T.).

Non solo: nel film c’è anche la partecipazione straordinaria di Mike Tyson, ex pugile che ha già accumulato una cerca esperienza in campo cinematografico, seppur ovviamente con piccole parti e comparsate. Dal 1987 a oggi Tyson è apparso in numerose serie tv e film: i tioli più noti che l’hanno visto coinvolto sono probabilmente Una notte da leoni, Il grande match e Entourage.

La trama di Medellin

Prodotto da Kowloon Film, il film racconta la storia di un rapimento imprevisto e di un rocambolesco tentativo di salvataggio. Quando suo fratello minore finisce nelle mani di pericoloso cartello di Medellín, il secondo comune più popoloso della Colombia dopo Bogotà, Reda (interpretato da Ramzy Bedia) decide di provare a salvarlo.

Il piano di Reda è tanto semplice quanto completamente folle: mettere insieme una squadra e pianificare un’incursione in Colombia. Ovviamente anche i suoi compagni di avventura si rivelano del tutto incapaci. Per di più il piano gli sfugge completamente di mano quando il gruppetto deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello. Insomma, ci sono tutte le premesse per un disastro. L’intervento del personaggio interpretato da Tyson, un vero duro armato fino ai denti, potrebbe però rivelarsi provvidenziale.

Quando esce Medellin

Per fortuna non manca molto all’uscita del film Medellin, un’opzione perfetta per trascorrere una serata di relax e risate. Il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 giugno 2023.

Gli appassionati del genere comedy action devono sapere che ci sono molti altri film tipo Medellin in streaming. Su Netflix, ad esempio, ci sono Murder Mystery 1 e 2, Una spia e mezzo, Due agenti molto speciali e L’ultimo colpo di mamma, in cui i figli si improvvisano spie per salvare i genitori rapiti da un gruppo di ladri internazionali. Su Prime Video, invece, sono delle buone opzioni Un matrimonio esplosivo con Jennifer Lopez e anche la serie italiana The Bad Guy.

