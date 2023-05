Roborock S7 Pro Ultra, il top di gamma per le pulizie costa pochissimo

Tra i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti ci sono anche quelli di Roborock, azienda cinese con un nutrito catalogo di modelli in gran parte di alta gamma. Prodotti che costano un bel po’ e non sono alla portata di tutti, tranne quando vanno in offerta su Amazon. Cosa che sta succedendo a uno dei modelli top della casa, il Roborock S7 Pro Ultra. Questo robot non solo aspira e lava i pavimenti, ma si svuota e si pulisce anche da solo. Roborock promette che, grazie a lui, non ci dovremo preoccupare più di nulla, se non di svuotare ogni tanto i serbatoi.

Roborock S7 Pro Ultra – Robot aspira e lava – Con stazione di svuotamento

Roborock S7 Pro Ultra: caratteristiche tecniche

Roborock S7 Pro Ultra è il sistema di pulizia definitivo in grado di aspirare e lavare pavimenti in modo efficiente. Nel robot circolare ci sono due vaschette, una da 400 ml per la raccolta della polvere e una da 200 ml per l’acqua. Quest’ultima è il serbatoio di liquido usato per inumidire il panno che lava il pavimento.

La stazione di ricarica e scarico della polvere è dotata di un serbatoio per l’acqua pulita da 3 L, un serbatoio per la raccolta dell’acqua sporca da 2,5 L e di un serbatoio per il sacchetto della polvere da 2,5 litri. La stazione ha quattro funzioni: ricarica la batteria del robot, svuota il serbatoio della polvere, pulisce il panno sporco e ricarica la vaschetta con acqua pulita.

La potenza di aspirazione del robot raggiunge i 5.100 Pa (Pascal), un valore decisamente elevato e superiore alla media. Il lavaggio dei pavimenti viene effettuato da un pannetto vibrante a ultrasuoni (3.000 vibrazioni al minuto), che fa anche pressione sul pavimento ma che si alza quando il robot capisce che sta passando sopra un tappeto. Questa tecnologia elimina facilmente tutte le macchie, anche quelle secche, da ogni superficie, anche la più delicata, ma non rovina tappeti e moquettes.

Roborock S7 Pro Ultra ha un sensore LiDAR per la mappatura in 3D della casa e, tramite l’app, è possibile gestire più case o case con più piani. Non la compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant.

Il robot Roborock S7 Pro Ultra ha una batteria da 5.200 mAh, grazie a cui riesce a pulire in autonomia una superficie di 300 metri quadrati, per oltre 180 minuti con una sola carica. La ricarica, invece, è completata in 4 ore.

Roborock S7 Pro Ultra: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Roborock S7 Pro Ultra è quello di un robot top di gamma 2023: 1.199 euro e il dispositivo vale ogni centesimo che costa. Ma al momento è possibile, grazie all’offerta in corso su Amazon, acquistare il Roborock S7 Pro Ultra a 896,62 euro (-26%, -302,38 euro), un prezzo eccellente per uno dei migliori robot attualmente sul mercato.

Roborock S7 Pro Ultra – Robot aspira e lava – Con stazione di svuotamento