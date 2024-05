Fonte foto: roborock

Il settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti corre veloce e i vari brand produttori portano sul mercato di continuo nuove soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia e sempre più indipendenti, in grado cioè di prendersi cura al meglio dei vari ambienti domestici in totale autonomia.

E tra le offerte più interessanti su Amazon, proprio in queste ore c’è il Roborock S7 Max Ultra, uno dei top di gamma dell’azienda cinese che, pur appartenendo alla passata generazione di device, garantisce comunque una pulizia impeccabile in ogni situazione, adattandosi alla perfezione a qualsiasi ambiente domestico.

Con le offerte dell’e-commerce il prezzo scende addirittura sotto i 700 euro, l’occasione perfetta per portare a casa un prodotto dalle grandi potenzialità a un prezzo irripetibile.

Roborock S7 Max Ultra: caratteristiche tecniche

Roborock S7 Max Ultra è un’aspirapolvere e lavapavimenti con il classico robot circolare e la stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto il robot troviamo una spazzola laterale rotante che raccoglie lo sporco e lo invia verso la bocca di aspirazione centrale che ha una potenza di 5.500 Pascal, qui c’è un’altra spazzola lunga in gomma che si muove per catturare lo sporco anche sulle superfici irregolari.

Sotto il robot trova posto anche il classico mocio con tecnologia VibraRise 2.0 che lava i pavimenti applicando una velocità e una pressione costante, così da rimuovere anche lo sporco più ostinato. Inoltre il roborock S7 Max Ultra è in grado di sollevare automaticamente il mocio quando passa sui tappeti o su altre superfici delicate.

Per spostarsi dentro casa, evitando gli ostacoli sul suo percorso, il robot utilizza la navigazione LiDAR PreciSense, che garantisce una mappatura dettagliata dell’abitazione.

Per gestire le impostazioni del dispositivo c’è l’applicazione ufficiale Roborock su cui è possibile controllare lo stato del robot, tracciare i percorsi da seguire all’interno dell’abitazione, regolare le modalità di pulizia e realizzare piani di pulizia personalizzati che si adattano in base alle varie zone della casa. Inoltre il robot può essere utilizzato anche tramite Alexa, Google Home e Siri. La batteria è da 5.200 mAh e garantisce un’autonomia di circa 180 minuti.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica contiene un serbatoio per l’acqua pulita (da 3 litri), quello per l’acqua sporca (da 2,5 litri) e il sacchetto per la raccolta della polvere (da 2,5 litri) col produttore che garantisce fino a 7 settimane di utilizzo.

La stazione di svuotamento è progettata anche per lavare ed asciugare il mop con aria calda, una soluzione molto efficiente per evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock S7 Max Ultra: l’offerta su Amazon

Roborock S7 Max Ultra è uno dei top di gamma di roborock, un condensato di tecnologia pronto a soddisfare anche gli utenti più esigenti, quelli che cercano un sistema per la pulizia di casa che sia efficiente e totalmente automatizzato.

Parliamo di un prodotto estremamente versatile che si adatta facilmente a ogni contesto abitativo e che, nonostante il prezzo non proprio contenuto, può davvero cambiare radicalmente la vita di chi lo sceglie, che può dimenticarsi dell’incombenza delle pulizie domestiche.

Di listino il dispositivo costa 899 euro ma con l’offerta Amazon il prezzo scende fino a 759 euro (-5%, -140 euro) a questo bisogna aggiungere un ulteriore coupon sconto di 80 euro che porta il prezzo finale a 679 euro.

