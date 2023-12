Vactidy Nimble T7, il robot lava e aspira efficiente a prezzo stracciato

Fonte foto: Vactidy

Quali caratteristiche deve avere robot aspirapolvere e lavapavimenti entry level per soddisfare le esigenze degli utenti? Sicuramente deve essere intuitivo e facile da utilizzare, deve essere efficiente nella pulizia e avere, infine, un prezzo accessibile a tutti.

Tra i dispositivi che rispettano pienamente queste caratteristiche c’è Vactidy Nimble T7, un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto interessante che per le prossime ore è disponibile su Amazon a un prezzo davvero imbattibile.

Vactidy Nimble T7: scheda tecnica

Vactidy Nimble T7 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con due spazzole rotanti laterali che raccolgono polvere e sporco e li spingono verso il centro del dispositivo, dove vengono aspirati con una potenza di 2.800 Pascal. Presente naturalmente anche il mocio per lavare i pavimenti e che si solleva in automatico per evitare di venire a contatto con i tappeti e bagnarli accidentalmente.

All’interno del robot, sono posizionate le due vaschette: una per l’acqua pulita da 230 ml e una per la raccolta lo sporco da 250 ml. Presente anche un filtro Hepa che trattiene efficacemente allergeni e polveri sottili, migliorando la qualità dell’aria.

Vactidy Nimble T7 ha quattro modalità di pulizia, che regolano l’utilizzo del dispositivo: la modalità Spot che si concentra in un punto specifico per eliminare lo sporco più ostinato; la modalità Bordi che consente al robot di pulire la stanza seguendo i muri; la modalità Stanza che permette al device di muoversi all’interno di una singola stanza per una pulizia ottimale; la modalità Auto che lascerà al robot il compito di fare tutto da solo.

La funzione lavapavimenti, invece, permette di selezionare quattro livelli di pulizia per regolare la quantità di acqua del mocio e adattarsi ai diversi tipi di pavimento e di sporco.

Il robot non ha un vero e proprio sistema per mappare l’abitazione ma si sposta all’interno delle varie stanze utilizzando i sensori anti-caduta e anti-collisione installati su di esso. Una soluzione più immediata rispetto ad altri prodotti di fascia superiore ma che potrebbe risultare lievemente più imprecisa nel rilevare gli ostacoli sul suo cammino.

Il dispositivo può essere utilizzato sia tramite l’applicazione ufficiale (compatibile anche con i vari assistenti vocali) e sia col telecomando incluso nella confezione, un’alternativa molto più intuitiva e adatta, ad esempio, per le persone anziane che non hanno dimestichezza con gli smartphone.

Infine la batteria è da 2.500 mAh e, secondo i dati dichiarati dal produttore, dovrebbe garantire un’autonomia di circa 120 minuti.

Vactidy Nimble T7: l’offerta su Amazon

Vactidy Nimble T7 è un sistema per la pulizia della casa entry level, semplicissimo da usare e ideale soprattutto per chi ha bisogno di un robot aspirapolvere e lavapavimenti efficiente e dal prezzo contenuto.

Di listino per acquistare questo dispositivo servono 199 euro ma, con l’offerta su Amazon si scende fino a 149 euro (-25%, -50 euro) uno sconto interessante da non trascurare assolutamente.

