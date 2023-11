Roomba Combo j9+, col Black Friday di Amazon l'affare è assicurato

Fonte foto: Roomba

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti è una scelta che può cambiare la vita degli utenti, rendendo molto più efficienti le pulizie domestiche. Nonostante i prezzi non proprio contenuti, si parla sicuramente di una tecnologia in fortissima ascesa, che ha fatto passi da gigante, portando sul mercato soluzioni sempre più innovative, pronte a soddisfare le esigenze di tutti.

Tra i brand più affidabili del settore c’è iRobot, che sviluppa prodotti affidabili e di grande qualità, come il Roomba Combo j9+ che per le prossime ore arriva su Amazon a un prezzo davvero mai visto.

Roomba Combo j9+: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ è uno dei modelli più interessanti dell’azienda statunitense e, sfruttando un sistema di pulizia a 4 fasi, permette alle doppie spazzole in gomma in dotazione, di ottenere il massimo risultato su ogni superficie e in qualsiasi ambiente domestico.

Questo particolare modello è composto dal robottino circolare e dalla stazione di svuotamento automatico, che consente lo svuotamento del contenitore raccogli polvere e il riempimento del serbatoio col detersivo per pavimenti,

Per quanto riguarda il robot vero e proprio, a bordo troviamo il sistema operativo iRobot OS 7.0, che garantisce la piena adattabilità a qualsiasi contesto, con la possibilità di analizzare l’ambiente circostante, scegliendo in automatico la miglior modalità di pulizia. Oltretutto con questa tecnologia, il robot è in grado di adattarsi anche alle abitudini dell’utente, entrando in funzione solo al momento opportuno.

Oltre a questo troviamo anche la funzione Dirt Detective e quella SmartScrub che identificano in autonomia le zone dell’abitazione che necessitano di maggiori attenzioni e regolano di conseguenza le funzioni del Roomba Combo j9+, per garantire le migliori performance possibili.

Inoltre, con la tecnologia D.R.I. (Dry Rug Intelligence), questo dispositivo è in grado di rilevare tutti i tappeti presenti in casa sollevando in automatico il panno lavapavimenti, evitando di bagnarli o sporcarli con il detersivo.

Per la navigazione, il robot utilizza le funzioni di Imprint Smart Mapping e, grazie al sistema PrecisionVision, basato sull’intelligenza artificiale, è in grado di muoversi in casa in piena autonomia, evitando gli ostacoli e arrivando in tutte le zone raggiungibili.

Infine il dispositivo è compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri e può, dunque, essere gestito tramite comandi vocali.

Roomba Combo j9+: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ è un dispositivo di fascia alta dalle grandissime potenzialità, pensato per garantire la massima efficienza in qualsiasi contesto e per adattarsi in autonomia all’ambiente e alle abitudini del proprietario per una pulizia profonda e completa.

A fronte di questo, non stupisce il prezzo di vendita di 1.244,34 euro, piuttosto elevato ma completamente giustificabili dalle caratteristiche di cui sopra. Fortunatamente, grazie alle offerte del Black Friday di Amazon gli utenti potranno portare a casa questo robot aspirapolvere e lavapavimenti a 999 euro (-20%, – 245,34 euro) uno sconto più che interessante e l’occasione perfetta per acquistare un sistema di pulizia all’avanguardia.

