iRobot, azienda in corso d’acquisizione da parte di Amazon, presenta il robot aspirapolvere Roomba j9+ e il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ (in foto). Due dispositivi che, stando alle dichiarazioni dell’azienda, garantiranno all’utente una pulizia personalizzata della propria abitazione, adattandosi completamente alle sue abitudini e al contesto in cui andranno ad operare, regolando in piena autonomia le proprie funzioni e in maniera completamente automatizzata.

Roomba j9+: caratteristiche e prezzo

Il robot aspirapolvere j9+ è il nuovo dispositivo di Roomba che utilizza un sistema di pulizia a 3 fasi, ha due spazzole in gomma e riconosce il tipo di ambiente ottimizzando le operazioni di pulizia. Grazie al sistema di svuotamento automatico Clean Base, il robot è in grado di svuotare autonomamente il contenitore raccogli polvere, automatizzando completamente le operazioni di pulizia della casa.

Il j9+ha il sistema operativo iRobot OS 7.0 che gli consente di adattarsi alle abitudini del proprietario, alla tipologia di abitazione e alla stagione di utilizzo.

Tra le funzionalità più interessanti c’è il Dirt Detective, accessibile dall’applicazione iRobot Home: in pratica il robot, ad ogni sessione di utilizzo, identifica le aree della casa che hanno bisogno di maggiore pulizia (in base al tipo di pavimento o alla tipologia di stanza) e regola in automatico la potenza di aspirazione e i passaggi da effettuare.

Sempre dall’applicazione l’utente potrà valutare la pulizia effettuata in modo che il dispositivo, dall’utilizzo successivo, abbia dei riferimenti su come organizzare il suo lavoro.

Oltretutto grazie alle funzionalità Imprint Smart Mapping e al sistema di navigazione PrecisionVision, basato sull’intelligenza artificiale, il robot potrà muoversi agilmente in casa, evitando gli ostacoli e arrivando in tutte le zone raggiungibili.

Con la funzione SmartScrub, invece, il robot dopo aver identificato le aree che necessitano di maggiori pulizia (come la cucina o l’ingresso di casa, ad esempio) attiverà in automatico un sistema di aspirazione più intenso, e andrà avanti e indietro sui punti più critici, in modo da eliminare anche lo sporco più resistente.

Infine il j9+ è compatibile con Alexa, Google Assistant o Siri che possono essere utilizzati per gestire il dispositivo tramite comandi vocali.

Il robot aspirapolvere Roomba j9+ sarà in vendita da fine novembre sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo suggerito di 999 euro.

Roomba Combo j9+: caratteristiche e prezzo

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ utilizza un sistema di pulizia a 4 fasi che, tramite le doppie spazzole in gomma in dotazione, promette una pulizia della casa ancora più profonda, adattandosi perfettamente a ogni contesto abitativo.

Presente anche per questo modello il sistema di svuotamento automatico Clean Base, che permette al robot di svuotare il contenitore raccogli polvere e, in questo caso, consente anche di riempire il contenitore con il detersivo per pavimenti.

Inoltre utilizzando la tecnologia D.R.I. (Dry Rug Intelligence), questo dispositivo è in grado di sollevare in automatico il panno, evitando di bagnare o sporcare i tappeti presenti in casa.

Torna anche per il modello Combo il nuovo operativo iRobot OS 7.0, che gli consente di adattarsi pienamente al contesto in cui viene utilizzato scegliendo in automatico la modalità di pulizia più efficace.

Presenti anche stavolta la funzione Dirt Detective e quella SmartScrub che identificano le aree dell’abitazione che hanno bisogno di una pulizia più approfondita, regolando le impostazioni del Roomba Combo j9+, in modo che possa operare con maggiore intensità, aspirando e lavando più volte l’area in questione, fino ad ottenere il miglior risultato possibile.

Anche il combo utilizza le funzionalità Imprint Smart Mapping e il sistema di navigazione PrecisionVision che gli consentono di muoversi tra i vari ambienti domestici in totale autonomia riconsocendo gli ostacoli. Anche in questo caso il robot è compatibile con Alexa, Google Assistant o Siri.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ sarà disponibile sul sito ufficiale di Roomba e su Amazon da fine ottobre al prezzo suggerito di 1.399 euro.