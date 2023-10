Fonte foto: Xiaomi

Per acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti che sappia il fatto suo, occorre puntare necessariamente a un device di fascia alta che, grazie a un comparto tecnologico all’avanguardia, garantirà sempre una pulizia efficiente della propria abitazione.

Chiaramente i prezzi non proprio contenuti potrebbero scoraggiare la maggior parte delle persone che, quindi, resteranno in vigile attesa delle offerte su Amazon che, alla fine, arrivano sempre.

E, infatti, per le prossime ore sul celebre e-commerce troviamo in sconto Xiaomi Robot Vacuum X10+ il top di gamma dell’azienda cinese che arriva addirittura sotto i 700 euro.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento

Xiaomi Robot Vacuum X10+: scheda tecnica

Xiaomi Robot Vacuum X10+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Nella confezione troviamo due elementi essenziali, il classico robottino circolare e la stazione di ricarica, che fa anche da base per la raccolta dell’acqua (pulita e sporca) e per la sporcizia catturata dal robot.

Il robottino ha una spazzola laterale rotante che ha il compito di spingere la polvere verso l’aspiratore della spazzola centrale che ha una potenza di 4.000 Pascal. Per lavare i pavimenti, invece, ci sono due pannetti rotanti che il robot alza quando, tramite un sensore a ultrasuoni, rileva la presenza di tappeti.

Al suo interno trovano posto le due vaschette: quella per raccogliere la sporcizia e quella che contiene il liquido da utilizzare per il lavaggio dei pavimenti. Per svuotare i due serbatoi il robot torna in automatico alla stazione di ricarica per scaricare gli scarti e fare rifornimento di acqua pulita.

La stazione di ricarica contiene le vaschette per la raccolta dell’acqua pulita e di quella sporca (che ovviamente proviene dal lavaggio dei mocio del robot) e, naturalmente, anche il sacchetto per la raccolta della polvere aspirata.

Importante sottolineare che la stazione di ricarica non provvede solo allo svuotamento e al rifornimento d’acqua del robot, ma ha anche il compito di lavare e asciugare (tramite un getto di aria calda) i pannetti lavapavimenti.

Per quanto riguarda l’utilizzo pratico di questo dispositivo, affinché il robot esegua in piena autonomia le operazioni di pulizia l’utente dovrà mappare le superfici di casa. Per farlo si utilizza l’app Mi Home/Xiaomi Home che, tramite i sensori sul robottino, creerà una mappa in 3D dell’abitazione.

Inoltre grazie alla videocamera a bordo del dispositivo, che funziona tramite sofisticati algoritmi AI (il sistema viene chiamato da Xiaomi S-Cross AI), il robot è in grado di riconoscere e superare tutti gli ostacoli sul suo percorso, organizzando in piena autonomia le operazioni di pulizia senza il bisogno di alcun intervento umano.

Xiaomi Robot Vacuum X10+: l’offerta su Amazon

Xiaomi Robot Vacuum X10+ è uno dei top di gamma di Xiaomi ed è progettato per semplificare la vita degli utenti, garantendo una grande efficienza e una elevata autonomia.

Il prezzo di listino è di 1.189 euro, in linea con quello degli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta. Grazie all’offerta su Amazon, però, è possibile acquistare Xiaomi Robot Vacuum X10+ a 699 euro (-41%, -490 euro) uno sconto davvero interessante da non lasciarsi scappare.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento