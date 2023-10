Fonte foto: Xiaomi

I benefici di un robot aspirapolvere e lavapavimenti sono ormai noti a tutti, ma se da un lato si tratta di una rivoluzione per la pulizia della propria casa, dall’altra è anche vero che acquistarne uno può essere proibitivo, visti i prezzi molto elevati di alcuni modelli.

La soluzione a questo problema arriva da Xiaomi che, grazie al suo Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, ha portato sul mercato un dispositivo semplice ma molto completo, che per le prossime ore è disponibile in super offerta su Amazon. Oltretutto, se soddisfatti dell’acquisto, si può valutare di comprare in un secondo momento la stazione di svuotamento automatica per rendere ancora più autonomo e comodo questo robot.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: scheda tecnica

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di raccogliere lo sporco in giro per casa e lavare le superfici grazie all’apposito pannetto vibrante.

Il robot, ha una spazzola laterale rotante che sposta la sporcizia raccolta verso la bocca d’aspirazione centrale, che ha una potenza di 4.000 Pascal, mentre il serbatoio per raccogliere la polvere ha una capacità di 550 ml. Per lavare i pavimenti, invece, utilizza l’apposito panno integrato, inumidito in automatico dal robot.

Al suo interno ci sono due vaschette: una per la raccolta della polvere e dello sporco e una per l’acqua da utilizzare per il lavaggio dei pavimenti, con l’utente che dovrà provvedere a inserire l’acqua pulita al suo interno (ma niente sapone: è possibile usare un detersivo specifico per robot) e alla pulizia del panno stesso ogni volta che ce ne sarà bisogno.

Importante sottolineare che questo robot è compatibile anche con la stazione di svuotamento automatica di Xiaomi (da acquistare separatamente), che contiene solo il sacchetto da 4 litri per la raccolta della polvere aspirata che, grazie a una potenza di 16.500 Pascal, riuscirà a svuotare istantaneamente lo sporco raccolto dal robot, senza che l’utente debba preoccuparsene dopo ogni ciclo di pulizia.

Come accade con tutti i prodotti del genere, affinché il dispositivo sia operativo e possa svolgere le operazioni di pulizia in autonomia, l’utente alla prima accensione dovrà mappare le superfici di casa. Un’operazione da eseguire con l’app Mi Home/Xiaomi Home che, sfruttando i sensori sul robottino, creerà una mappa in 3D dell’abitazione.

Inoltre tramite il sistema di navigazione laser LDS e il sensore ToF (Time-Of-Flight), il robot è in grado di riconoscere tutti gli ostacoli sul suo percorso, evitandoli accuratamente pur continuando in piena autonomia le operazioni di pulizia.

Interessante l’autonomia che, grazie a una batteria da 5.200 mAh, permette la pulizia di appartamenti fino a 240 metri quadrati o di restare operativo per circa 180 minuti.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: l’offerta su Amazon

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è un dispositivo di fascia media, la soluzione ideale per automatizzare le operazioni di pulizia di casa, soprattutto in presenza di animali domestici, ma senza spendere cifre esorbitanti.

Il prezzo di listino è di 349,90 euro ma grazie all’offerta su Amazon si può portare a casa questo device a 269 euro (-23%, -80,9 euro), uno sconto più che interessante che potrebbe convincere anche gli ultimi indecisi a provare un robot aspirapolvere e lavapavimenti che, magari, in futuro può essere migliorato aggiungendo la stazione di svuotamento.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – Robot aspirapolvere e lavapavimenti