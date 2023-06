Roomba, il robot aspirapolvere smart non è mai stato così economico: offerta imperdibile

Pratici, versatili e facili da controllare. Soprattutto, alleati impagabili per tenere casa pulita e ordinata senza troppa fatica. I robot aspirapolvere sono oramai diventati (quasi) insostituibili per milioni di italiani, grazie al loro mix di efficienza e versatilità.

Grazie all’iRobot Roomba e5154, ad esempio, potrai pulire pavimenti e superfici di casa senza sforzo e risparmiando tempo che potrai dedicare ad altre attività. Questo robot aspirapolvere, infatti, è completamente autonomo e non necessita di alcun supporto (se non nella fase iniziale di configurazione): grazie al sistema di mappatura e navigazione avanzato, infatti, riconoscerà da sé gli ostacoli che incontra lungo il percorso e li eviterà facilmente. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon lo paghi pochissimo: risparmierai oltre 200 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore statunitense.

iRobot Roomba e5154

Roomba e5154 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al potente sistema di pulizia in tre fasi, il Roomba e5154 assicura una pulizia profonda dei pavimenti di casa. Efficace su qualunque superficie, sfrutta la spazzola frontale per "incanalare" lo sporco verso le doppie spazzole in gomma multisuperficie che si occupano di sollevarlo e indirizzarlo verso la bocchetta di aspirazione. I filtri High-Efficiency posti nella parte posteriore intrappolano e trattengono fino al 99% delle polveri più sottili, muffe e allergeni rilasciando solamente aria pulita.

Il sistema di navigazione avanzato e il Dirt detect fanno il resto per assicurare una pulizia senza paragoni. Sfruttando avanzati algoritmi di mappatura, infatti, il Roomba e5154 è in grado di realizzare planimetrie precise dei nostri appartamenti: dall’app per smartphone potrai impostare routine di pulizia e zone di esclusione, così da pulire solo le stanze e le aree che vuoi tu. Il Dirt detect, invece, analizza in tempo reale il livello di sporco, così da adattare la potenza di aspirazione allo sporco incontrato.

Il Roomba e5154 si collega alla rete Wi-Fi di casa e può essere controllato e gestito sia da app (anche quando non siamo in casa) sia con semplici comandi vocali. La compatibilità con i maggiori assistenti vocali, infatti, fa sì che si possa dare il via alla pulizia di casa anche interagendo con il proprio smart speaker.

Robot aspirapolvere a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il Roomba e5154 può essere acquistato su Amazon con un risparmio di oltre 200 euro sul prezzo di listino. A essere precisi, il risparmio è di 250 euro: merito dello sconto del 50%, che fa scendere il prezzo dai 499 euro originari ai 249,00 euro dell’offerta.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri sistemi di pagamento potranno poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente selezionare questa modalità di pagamento se presente nella pagina dell’offerta prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire il solito flusso di acquisto. In questo modo, il Rooomba e5154 costa solamente 49,98 euro al mese per cinque mesi.

iRobot Roomba e5154