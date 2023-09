Fonte foto: Amazon

Amazon presenta il nuovo eero Max 7, il router WiFi 7 tri-band, progettato dal colosso dell’e-commerce con la tecnologia TrueMesh per velocità di connessione fino a 10 Gbps, ideali per le moderne smart home o per tutti quegli utenti che hanno bisogno di trasferire di grandissime quantità di dati in modo stabile e con bassa latenza. Un router, ad esempio, da utilizzare per lo streaming 4K e 8K o per il gaming.

Amazon eero Max 7 – Router WiFi 7– Velocità di connessione fino a 10 Gbps

Amazon eero Max 7: scheda tecnica

Amazon eero Max 7 può utilizzare le bande radio a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, e può raggiungere velocità di connessione senza fili fino a 4,3 Gbps e cablate fino a 10 Gbps (tramite porte Ethernet).

Il dispositivo utilizza la tecnologia TrueMesh, brevettata da Amazon, che sceglie in automatico il percorso più veloce per il traffico di rete e limita le interferenze.

La soluzione ideale per chi ha molti dispositivi connessi alla stessa rete o utilizza diversi sistemi per la smart home, diventando di fatto l’opzione migliore per moderne case intelligenti, con la possibilità di collegare fino a 200 dispositivi tramite gli standard di connettività più comuni come Zigbee, Thread e Matter.

Date le velocità garantite, Amazon eero Max 7 è anche ottimo anche per utilizzare tutte quelle applicazioni che hanno bisogno di grandi quantità di dati in bassissima latenza, come lo streaming di contenuti in 4K o 8K, il gaming online o tutte quelle applicazioni per la realtà virtuale o aumentata.

In più garantisce una copertura fino a 232 m², ed è l’ideale anche per abitazioni di grandi dimensioni o per le aziende.

Il dispositivo è estremamente facile da installare e da utilizzare e può essere gestito e configurato tramite l’applicazione di eero, che consente una gestione molto intuitiva della rete.

Amazon eero Max 7 è compatibile anche con le versioni precedenti dei dispositivi di eero, con i quali è possibile espandere rapidamente la propria rete in base alle specifiche esigenze.

Per quanto riguarda la sicurezza, Amazon garantisce i più alti standard del settore con aggiornamenti costanti de firmware del dispositivo. In più gli utenti iscritti a eero Plus hanno accesso anche a una serie di caratteristiche avanzate come il parental control, il gestore delle password 1Password, l’accesso alla VPN Guardian e le funzionalità di protezione della navigazione di Malwarebytes.

Infine il colosso dell’e-commerce offre anche l’assistenza clienti gratuita, raggiungibile 7 giorni su 7 tramite telefono o via mail.

Amazon eero Max 7: prezzo e disponibilità

Per adesso non è ancora possibile ordinare Amazon eero Max 7 e le uniche indicazioni sulla pagina del prodotto riportanola dicitura "Disponibile a breve", naturalmente è possibile iscriversi per ricevere una notifica all’apertura dei preordini.

Sappiamo però che il prezzo all’uscita sarà di 699,99 euro.

